Суд в Петербурге арестовал до 13 июня подозреваемого в вербовке в Сирию

Октябрьский районный суд Петербурга арестовал до 13 июня Обида Абдыраимова, подозреваемого в вербовке для отправки в Сирию, сообщает пресс-служба городского суда.
"Октябрьский районный суд г. Санкт-Петербурга, сегодня, 15.04.2017 г., избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении Абдыраимова Обида, 1978 г.р., подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.205.1 УК РФ, сроком до 13.06.2017 года",- говорится в сообщении.
Подробности уголовного дела не разглашаются.
Президент Алиев принял участие в открытии автодорог на западе Азербайджана
Терроризм и применение силы создают большие угрозы в регионе, убеждены в Баку и Тегеране
Баку и Тегеран обсудили вопросы расширения военного сотрудничества
Саудовская Аравия, Ирак и Кувейт нацелены на подъем цен на нефть до $60 за баррель
Грузия рассчитывает на увеличение грузоперевозок по своей железной дороге после включения Украины в Транскаспийский коридор
Новым председателем правления Accessbank назначен Рольф Рейхардт
Президент Алиев положил конец незаконной вырубке деревьев
Во время пожара в детском саду в Баку эвакуировано 18 детей
Президент Азербайджана выделил 3 млн манат на капремонт многоквартирных домов в Саатлы
Чешский архитектор осмотрела здание школы в Шамахинском районе, которое будет реконструировано Чехией
Гуманизация политики наказания служит обеспечению прав человека – министр юстиции
Грузия и Азербайджан определяют будущее развитие региона между Каспийским и Черным морем – Маргвелашвили
Студенты БВШН знакомятся с Сангачальским терминалом
В Национальной академии авиации Азербайджана состоялась встреча студентов с учеными-астрономами, посвященная Дню авиации и космонавтики
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»