Суд в Петербурге арестовал до 13 июня подозреваемого в вербовке в Сирию

Октябрьский районный суд Петербурга арестовал до 13 июня Обида Абдыраимова, подозреваемого в вербовке для отправки в Сирию, сообщает пресс-служба городского суда.

"Октябрьский районный суд г. Санкт-Петербурга, сегодня, 15.04.2017 г., избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении Абдыраимова Обида, 1978 г.р., подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.205.1 УК РФ, сроком до 13.06.2017 года",- говорится в сообщении.

Подробности уголовного дела не разглашаются.