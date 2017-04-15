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СНГ 15.04.2017 21:46

Суд в Петербурге арестовал до 13 июня подозреваемого в вербовке в Сирию

Октябрьский районный суд Петербурга арестовал до 13 июня Обида Абдыраимова, подозреваемого в вербовке для отправки в Сирию, сообщает пресс-служба городского суда.

"Октябрьский районный суд г. Санкт-Петербурга, сегодня, 15.04.2017 г., избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении Абдыраимова Обида, 1978 г.р., подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.205.1 УК РФ, сроком до 13.06.2017 года",- говорится в сообщении.

Подробности уголовного дела не разглашаются.

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Тэги: РОССИЯ, ПЕТЕРБУРГ, СУД, АРЕСТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]