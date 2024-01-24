Свыше тонны кокаина нашли в контейнере с кофе в порту Петербурга

Крупную контрабанду наркотиков из Бельгии пресекли в Большом порту Санкт-Петербурга, сообщает в среду пресс-служба ФТС.
"Сотрудниками Северо-Западного таможенного управления и УФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области (...) изъято свыше 1,2 тыс. килограммов наркотика, стоимость которого на черном рынке превышает 13 млрд рублей", - говорится в сообщении ведомства, поступившем в "Интерфакс".
Как отмечается, контрабанду выявили в том числе благодаря применению технических средств таможенного контроля.
"Таможенники просканировали контейнер, прибывший из Антверпена (Бельгия), и среди мешков с кофе обнаружили прямоугольные брикеты со спрессованным белым порошком. Экспертиза подтвердила, что это кокаин", - сообщают в ФТС.
Возбуждено уголовное дело по статье о контрабанде наркотических средств в особо крупном размере.
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