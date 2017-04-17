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Внешняя политика 17.04.2017 12:53

Баку и Москва в III квартале проведут очередное заседание комиссии по демаркации границ - МИД Азербайджана

Очередное, пятое, заседание Совместной комиссии по демаркации государственной границы между Азербайджаном и Россией планируется провести в Москве в третьем квартале 2017 года, сообщает МИД Азербайджана.

Данное решение было принято по итогам по итогам IV заседания Совместной комиссии, которое состоялось 13-17 апреля в Баку.

«По итогам заседания в Баку был подписан Протокол, к которому в качестве приложений был разработан и утвержден План работ Совместной азербайджано-российской демаркационной комиссии на 2017 год, а также Инструкция о порядке составления Протокола-описания прохождения линии государственной границы между Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией»,- говорится в сообщении.

Ф.Исазаде

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, РФ, ГРАНИЦЫ, ДЕМАРКАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]