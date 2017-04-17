Баку и Москва в III квартале проведут очередное заседание комиссии по демаркации границ - МИД Азербайджана

Очередное, пятое, заседание Совместной комиссии по демаркации государственной границы между Азербайджаном и Россией планируется провести в Москве в третьем квартале 2017 года, сообщает МИД Азербайджана.
Данное решение было принято по итогам по итогам IV заседания Совместной комиссии, которое состоялось 13-17 апреля в Баку.
«По итогам заседания в Баку был подписан Протокол, к которому в качестве приложений был разработан и утвержден План работ Совместной азербайджано-российской демаркационной комиссии на 2017 год, а также Инструкция о порядке составления Протокола-описания прохождения линии государственной границы между Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией»,- говорится в сообщении.
Ф.Исазаде
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