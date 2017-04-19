Президент Молдавии подтвердил, что приедет на День Победы в Москву

Президент Молдавии Игорь Додон вместе с группой ветеранов примет участие в мероприятиях по случаю Дня Победы в Москве.

Он подтвердил это в среду на встрече с послом РФ в Молдавии Фаритом Мухаметшиным.

На своей странице в Фейсбуке И.Додон написал, что "проинформировал российского дипломата о результатах заседания Высшего совета Евразийского экономического союза, которое состоялось в Бишкеке, и о принятом принципиальном решении предоставить Молдавии статус наблюдателя при ЕАЭС".

Также стороны обменялись мнениями по поводу инициативы о внедрении смешанной избирательной системы в Молдавии.

"Учитывая многолетний опыт использования данной системы в Российской Федерации, я предложил провести обмен мнениями по данному вопросу", - отметил И.Додон.

Он сообщил также, что подтвердил свое намерение принять участие в мероприятиях, посвященных Дню Победы, которые пройдут 9 мая на Красной площади в Москве.

"Примечательно, что впервые за последние 10 лет молдавский президент примет участие в них вместе с группой ветеранов - участников Великой Отечественной Войны", - подчеркнул И.Додон.