Президент Молдавии подтвердил, что приедет на День Победы в Москву

Президент Молдавии Игорь Додон вместе с группой ветеранов примет участие в мероприятиях по случаю Дня Победы в Москве.
Он подтвердил это в среду на встрече с послом РФ в Молдавии Фаритом Мухаметшиным.
На своей странице в Фейсбуке И.Додон написал, что "проинформировал российского дипломата о результатах заседания Высшего совета Евразийского экономического союза, которое состоялось в Бишкеке, и о принятом принципиальном решении предоставить Молдавии статус наблюдателя при ЕАЭС".
Также стороны обменялись мнениями по поводу инициативы о внедрении смешанной избирательной системы в Молдавии.
"Учитывая многолетний опыт использования данной системы в Российской Федерации, я предложил провести обмен мнениями по данному вопросу", - отметил И.Додон.
Он сообщил также, что подтвердил свое намерение принять участие в мероприятиях, посвященных Дню Победы, которые пройдут 9 мая на Красной площади в Москве.
"Примечательно, что впервые за последние 10 лет молдавский президент примет участие в них вместе с группой ветеранов - участников Великой Отечественной Войны", - подчеркнул И.Додон.
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