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СНГ 19.04.2017 14:17

Президент Молдавии подтвердил, что приедет на День Победы в Москву

Президент Молдавии Игорь Додон вместе с группой ветеранов примет участие в мероприятиях по случаю Дня Победы в Москве.

Он подтвердил это в среду на встрече с послом РФ в Молдавии Фаритом Мухаметшиным.

На своей странице в Фейсбуке И.Додон написал, что "проинформировал российского дипломата о результатах заседания Высшего совета Евразийского экономического союза, которое состоялось в Бишкеке, и о принятом принципиальном решении предоставить Молдавии статус наблюдателя при ЕАЭС".

Также стороны обменялись мнениями по поводу инициативы о внедрении смешанной избирательной системы в Молдавии.

"Учитывая многолетний опыт использования данной системы в Российской Федерации, я предложил провести обмен мнениями по данному вопросу", - отметил И.Додон.

Он сообщил также, что подтвердил свое намерение принять участие в мероприятиях, посвященных Дню Победы, которые пройдут 9 мая на Красной площади в Москве.

"Примечательно, что впервые за последние 10 лет молдавский президент примет участие в них вместе с группой ветеранов - участников Великой Отечественной Войны", - подчеркнул И.Додон.

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Тэги: МОЛДАВИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, МОСКВА, ПОЕЗДКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]