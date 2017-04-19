Медведев назвал удар США по Сирии актом военной агрессии

Премьер РФ Дмитрий Медведев назвал ракетный удар США по Сирии актом военной агрессии и хорошо продуманной провокацией, подчеркнув, что такие действия идут во вред урегулированию ситуации в этой стране.

"Все, что произошло в последнее время в Сирии, включая военную атаку США, абсолютно не идет на пользу урегулированию ситуации. Что там произошло в провинции Идлиб? Очевидно абсолютно, что это такая большая и хорошо продуманная провокация, которая принесла свои плоды, в том числе, наверное, и американской администрации", - сказал Д.Медведев, отвечая на вопросы депутатов Госдумы.

"С точки зрения международного права то, что было сделано американцами, совершенно очевидно является актом военной агрессии", - заявил премьер РФ.

Д.Медведев напомнил, что, "если говорить о нашем участии в процессах урегулирования в Сирии, то они - наши силы, наши возможности - используются там на основании легального приглашения действующего правительства Сирии".

"Американцы применили силу без санкций ООН", - добавил он.