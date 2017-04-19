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СНГ 19.04.2017 15:27

Медведев назвал удар США по Сирии актом военной агрессии

Премьер РФ Дмитрий Медведев назвал ракетный удар США по Сирии актом военной агрессии и хорошо продуманной провокацией, подчеркнув, что такие действия идут во вред урегулированию ситуации в этой стране.

"Все, что произошло в последнее время в Сирии, включая военную атаку США, абсолютно не идет на пользу урегулированию ситуации. Что там произошло в провинции Идлиб? Очевидно абсолютно, что это такая большая и хорошо продуманная провокация, которая принесла свои плоды, в том числе, наверное, и американской администрации", - сказал Д.Медведев, отвечая на вопросы депутатов Госдумы.

"С точки зрения международного права то, что было сделано американцами, совершенно очевидно является актом военной агрессии", - заявил премьер РФ.

Д.Медведев напомнил, что, "если говорить о нашем участии в процессах урегулирования в Сирии, то они - наши силы, наши возможности - используются там на основании легального приглашения действующего правительства Сирии".

"Американцы применили силу без санкций ООН", - добавил он.

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Тэги: РОССИЯ, МЕДВЕДЕВ, СИРИЯ, ЗАПАД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]