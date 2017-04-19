Президент Молдавии заявил, что может призвать к бойкоту парламентских выборов

Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что не допустит изменения избирательной системы, за которую ратует правящая Демократическая партия и ее лидер Влад Плахотнюк.

"Я вижу, что Влад Плахотнюк продолжает настаивать на внедрении одномандатной избирательной системы. Это свидетельствует о том, что договоренности, касающиеся голосования и внедрения новых положений, предлагаемых парламентским большинством, полностью достигнуты, причем не только в Кишиневе. В качестве президента я категорически не допущу внедрения одномандатной избирательной системы и буду блокировать всеми доступными способами голосование и возможное вступление в силу проекта демократов по изменению избирательной системы в нашей стране", - пишет И.Додон на своей странице в Facebook.

Президент не исключает, что в случае, если парламентское большинство внедрит систему выборов по одномандатным округам, то он может призвать к бойкоту следующих парламентских выборов.

"В случае если будут найдены "тузы в рукаве" парламентского большинства, я попрошу все политические партии Республики Молдова бойкотировать парламентские выборы. В то же время считаю, что если голосование за проект по одномандатной системе произойдет в ближайшее время, так, как запланировала ДПМ и В.Плахотнюк, все должны организоваться против этой инициативы и протестовать до окончательной капитуляции власти и объявления досрочных парламентских выборов", - подчеркнул президент.

Как сообщалось, президент И.Додон предложил перейти к смешанной системе выборов в парламент. Согласно законодательной инициативе, предлагается 51 депутат избирать по партийным спискам, а 50 - по одномандатным округам. Из этих 50 мест в парламенте предлагается 25 выделить Приднестровью и трудовым мигрантам, находящихся за рубежом. В среду фракция Партии социалистов в парламенте Молдавии разработала законодательную инициативу в поддержку всех предложений, озвученных главой государства, и зарегистрировала ее в парламенте. Социалисты будут настаивать на ее рассмотрении и принятии.

В ответ лидер Демократической партии В.Плахотнюк написал в своем блоге, что Демпартия будет внедрять одномандатную избирательную систему.

"ДПМ готова предоставить гражданам право избирать прямым образом депутата, участвовать в настоящих народных выборах в условиях одномандатной избирательной системы. Это произойдет вне зависимости от попыток ПСРМ остановить этот процесс. Мы сделаем это даже несмотря на то, что Партия социалистов угрожает, что в случае внедрения одномандатной системы, может отказаться от участия в следующих выборах", - написал В.Плахотнюк.