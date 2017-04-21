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СНГ 21.04.2017 14:02

Топ-менеджер "Аэрофлота" заподозрен в хищении миллионной взятки

Директор департамента строительства зданий и сооружений ПАО "Аэрофлот" задержан по подозрению в хищении 25 млн рублей, подготовленных предпринимателями для взятки судье Арбитражного апелляционного суда, сообщили "Интерфаксу" в пятницу в пресс-службе столичного межрегионального следственного управления на транспорте следственного комитета (СКР).

"В ноябре 2014 года ПАО "Аэрофлот" решением Арбитражного суда было обязано выплатить 120 млн рублей столичной компании ООО "ЭнергоХолдинг" за бездоговорное потребление энергии в рамках договора купли-продажи между компаниями. Учредитель и генеральный директор энергетической компании, осознавая, что ПАО "Аэрофлот" может в порядке регресса взыскать эти деньги с возглавляемой ими организации, договорились дать взятку судье Арбитражного апелляционного суда", - сказал сотрудник пресс-службы.

По его словам, узнав об их намерениях, директор департамента строительства зданий и сооружений ПАО "Аэрофлот" предложил помочь им в отмене решения Арбитражного суда, передав взятку в размере 25 млн рублей соответствующему судье.

Однако, получив эти деньги в 2015 году, задержанный похитил их и "обратил в свою пользу", сообщили в следственном ведомстве.

"По данному факту в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 159 уголовного кодекса (УК) РФ (Мошенничество). Задержанный свою вину в инкриминируемом преступлении не признал. На время следствия ему была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Проводится работа по сбору необходимой доказательственной базы", - сказал сотрудник пресс-службы.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, СК, "АЭРОФЛОТ", ХИЩЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]