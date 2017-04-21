Директор департамента строительства зданий и сооружений ПАО "Аэрофлот" задержан по подозрению в хищении 25 млн рублей, подготовленных предпринимателями для взятки судье Арбитражного апелляционного суда, сообщили "Интерфаксу" в пятницу в пресс-службе столичного межрегионального следственного управления на транспорте следственного комитета (СКР).
"В ноябре 2014 года ПАО "Аэрофлот" решением Арбитражного суда было обязано выплатить 120 млн рублей столичной компании ООО "ЭнергоХолдинг" за бездоговорное потребление энергии в рамках договора купли-продажи между компаниями. Учредитель и генеральный директор энергетической компании, осознавая, что ПАО "Аэрофлот" может в порядке регресса взыскать эти деньги с возглавляемой ими организации, договорились дать взятку судье Арбитражного апелляционного суда", - сказал сотрудник пресс-службы.
По его словам, узнав об их намерениях, директор департамента строительства зданий и сооружений ПАО "Аэрофлот" предложил помочь им в отмене решения Арбитражного суда, передав взятку в размере 25 млн рублей соответствующему судье.
Однако, получив эти деньги в 2015 году, задержанный похитил их и "обратил в свою пользу", сообщили в следственном ведомстве.
"По данному факту в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 159 уголовного кодекса (УК) РФ (Мошенничество). Задержанный свою вину в инкриминируемом преступлении не признал. На время следствия ему была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Проводится работа по сбору необходимой доказательственной базы", - сказал сотрудник пресс-службы.
Азербайджан и ЕС проведут 25 апреля очередной раунд переговоров по новому соглашению о стратегическом партнерстве
Министр обороны Азербайджана призвал командиров на передовой пресекать действия врага с нанесением ему максимальных потерь
Армения обстреляла позиции ВС Азербайджана 140 раз – Минобороны
Грузоперевозки в Азербайджане в I квартале выросли на 3%
Производство химпродукции в Азербайджане в I квартале сократилось на 4%
Процесс объединения AtaBank и CDB Bank будет завершен в течение 3 месяцев
Среднемесячная зарплата в нефтяной сфере Азербайджана в 2016г в 6 раз превышала размер зарплат в ненефтяном секторе
В полуфинале Лиги чемпионов "Реал" сыграет с "Атлетико", а "Монако" - с "Ювентусом"
В Азербайджане в 2017 году планируется создать 21 частный и общественный пляж
Президент Алиев распорядился выделить ИВ Сумгайыта 4 млн манатов на капремонт автодорог города
Президент Алиев выделил 3 млн манатов на строительство многоквартирного жилого здания в Евлахе
Президент Азербайджана выделил 3 млн манат на капремонт многоквартирных домов в Саатлы
Таллинн готов стать для Баку мостом для выхода на Скандинавию – министр Корб
Гуманизация политики наказания служит обеспечению прав человека – министр юстиции
Грузия и Азербайджан определяют будущее развитие региона между Каспийским и Черным морем – Маргвелашвили
Call-центр банка ВТБ (Азербайджан) увеличил пропускную способность звонков
При поддержке компании Bakcell, в Баку прошел детский международный шахматный турнир
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»