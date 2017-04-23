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Регион 23.04.2017 10:02

Тбилиси и Тегеран собираются перейти к новому этапу двустороннего сотрудничества

Позитивная динамика двустороннего сотрудничества и максимальное использование существующих возможностей для развития торгово-экономических отношений между двумя странами были обсуждены в субботу в Тегеране на встрече премьер-министра Грузии Георгия Квирикашвили с президентом Ирана Хасаном Рухани.

По информации пресс-службы грузинского премьера, на встрече отмечалось, что в этом году исполняется 25 лет дипломатическим отношениям между Грузией и Ираном и существуют все основания "для перевода двустороннего сотрудничества на качественно новый этап".

"Стороны обсудили вопросы, связанные с развитием транзитного коридора Персидский залив - Черное море, перспективы сотрудничества в сферах энергетики, сельского хозяйства, а также в направлении инноваций и высоких технологий", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что разговор шел также о позитивной тенденции развития туризма. Кроме того, положительная оценка была дана сотрудничеству в сферах образования, культуры и спорта.

Правительственная делегация Грузии во главе с премьер-министром Г.Квирикашвили в субботу прибыла в Иран с двухдневным официальным визитом, в ходе которого уже состоялись переговоры в расширенном формате правительственных делегаций двух стран, главными темами которых в основном были развитие транспортных коридоров и активизация сотрудничества в сфере энергетики.

По итогам переговоров были подписаны межправительственные соглашения о сотрудничестве между Грузией и Ираном в сфере коммуникаций и информационных технологий, сельского хозяйства, охраны окружающей среды, спорта, а также были оформлены несколько соглашений между представителями частного сектора двух стран.

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Тэги: ГРУЗИЯ, ИРАН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]