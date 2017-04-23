Тбилиси и Тегеран собираются перейти к новому этапу двустороннего сотрудничества

Позитивная динамика двустороннего сотрудничества и максимальное использование существующих возможностей для развития торгово-экономических отношений между двумя странами были обсуждены в субботу в Тегеране на встрече премьер-министра Грузии Георгия Квирикашвили с президентом Ирана Хасаном Рухани.
По информации пресс-службы грузинского премьера, на встрече отмечалось, что в этом году исполняется 25 лет дипломатическим отношениям между Грузией и Ираном и существуют все основания "для перевода двустороннего сотрудничества на качественно новый этап".
"Стороны обсудили вопросы, связанные с развитием транзитного коридора Персидский залив - Черное море, перспективы сотрудничества в сферах энергетики, сельского хозяйства, а также в направлении инноваций и высоких технологий", - говорится в сообщении.
При этом отмечается, что разговор шел также о позитивной тенденции развития туризма. Кроме того, положительная оценка была дана сотрудничеству в сферах образования, культуры и спорта.
Правительственная делегация Грузии во главе с премьер-министром Г.Квирикашвили в субботу прибыла в Иран с двухдневным официальным визитом, в ходе которого уже состоялись переговоры в расширенном формате правительственных делегаций двух стран, главными темами которых в основном были развитие транспортных коридоров и активизация сотрудничества в сфере энергетики.
По итогам переговоров были подписаны межправительственные соглашения о сотрудничестве между Грузией и Ираном в сфере коммуникаций и информационных технологий, сельского хозяйства, охраны окружающей среды, спорта, а также были оформлены несколько соглашений между представителями частного сектора двух стран.
Армения за минувшие сутки подвергла минометному обстрелу позиции ВС Азербайджана - Минобороны
Функционирование демократических институтов в Турции обсудят на весенней сессия ПАСЕ
ВЭБ обсуждает с Газпромом участие в финансировании газопроводных проектов
Британская компания вложит $560 млн в строительство 12 логоцентров в Грузии
ОАЭ заинтересованы в импорте азербайджанской продукции - министр
Мутко предлагает пойти навстречу пожеланию "Анжи" не играть по пятницам
На ралли во Франции разбился гонщик
Российский спринтер Хютте получил четырехлетнюю дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил
Президент Алиев распорядился выделить ИВ Сумгайыта 4 млн манатов на капремонт автодорог города
Президент Алиев выделил 3 млн манатов на строительство многоквартирного жилого здания в Евлахе
Президент Азербайджана выделил 3 млн манат на капремонт многоквартирных домов в Саатлы
Таллинн готов стать для Баку мостом для выхода на Скандинавию – министр Корб
Гуманизация политики наказания служит обеспечению прав человека – министр юстиции
Грузия и Азербайджан определяют будущее развитие региона между Каспийским и Черным морем – Маргвелашвили
Call-центр банка ВТБ (Азербайджан) увеличил пропускную способность звонков
При поддержке компании Bakcell, в Баку прошел детский международный шахматный турнир
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»