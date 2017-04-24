В Азербайджане прошла акция «Тест по истории Великой Отечественной войны»

22 апреля с.г. в Российской Федерации и многих странах мира впервые проходит акция «Тест по истории Великой Отечественной войны». Ее инициатором выступил Молодежный парламент при Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации. Главная цель акции - сохранение подвига советского солдата и противодействие фальсификации истории Второй Мировой войны.

В Российском информационно-культурном центре в городе Баку в акции приняли участие студенты, школьники, преподаватели, ученые-историки. Они ответили на 30 тестовых вопросов на знание истории Великой Отечественной войны.

Каждый участник акции сможет ознакомиться со своими результатами с 27 апреля на сайте представительства Россотрудничества в Азербайджане aze.rs.gov.ru и на сайте организаторов акции – кдгр.рф.

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1 - 6. В Баку прошла акция «Тест по истории Великой Отечественной войны»