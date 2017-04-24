Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7022 EUR   1.8242 RUR   0.0303 GBR   2.1781 TRY   0.4676

Цена на нефть

    $/bbl WTI   49.62 Brent   51.96

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 17° Завтра 16° 26 Апр 14° 27 Апр 10° 17°

24.04.2017 08:41

В Азербайджане прошла акция «Тест по истории Великой Отечественной войны»

22 апреля с.г. в Российской Федерации и многих странах мира впервые проходит акция «Тест по истории Великой Отечественной войны». Ее инициатором выступил Молодежный парламент при Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации. Главная цель акции - сохранение подвига советского солдата и противодействие фальсификации истории Второй Мировой войны.

В Российском информационно-культурном центре в городе Баку в акции приняли участие студенты, школьники, преподаватели, ученые-историки. Они ответили на 30 тестовых вопросов на знание истории Великой Отечественной войны.

Каждый участник акции сможет ознакомиться со своими результатами с 27 апреля на сайте представительства Россотрудничества в Азербайджане aze.rs.gov.ru и на сайте организаторов акции – кдгр.рф.

Фотографии:


1 - 6. В Баку прошла акция «Тест по истории Великой Отечественной войны»

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]