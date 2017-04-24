В БУДУЩЕМ В БАКУ ВОЗМОЖНО СТРОИТЕЛЬСТВО СПЕЦИАЛЬНОЙ ТРАССЫ ДЛЯ F-1

Интервью «Интерфакс-Азербайджан» с директором по маркетингу и коммуникациям операционной компании Baku City Circuit (BCC) Нигяр Арпадараи.

- С 23 по 25 июня в Баку пройдет «Гран-при Азербайджана» «Формулы 1». На какой стадии находится подготовка к проведению гонок?

- До проведения гонок остается два месяца, поэтому подготовка к ним сейчас идет полным ходом. Мероприятия проводятся сразу в нескольких направлениях. На трассе Baku City Circuit ведутся ремонтно-строительные работы, устанавливаются бетонные блоки и возводятся трибуны. Причем блоки мы устанавливаем в ночные часы, чтобы не беспокоить людей. Единственная к ним просьба – не оставлять машины на улицах, где пройдет гонка. Мы планируем закончить подготовительные работы по установлению трибун до конца апреля, так как в мае в Баку пройдут IV Игры Исламской солидарности.

Недавно мы закончили укладку асфальтового покрытия на участке трассы с брусчатым покрытием на улице Ниязи. После этого будет проведен осмотр всей трассы с тем, чтобы до конца апреля устранить возможные недостатки на трассе.

А ближе к гонке, в середине мая, мы начнем активную рекламу «Гран-при Азербайджана» в столице, и жители еще больше почувствуют второй приход «Формулы 1» в Азербайджан. Начиная со 2 декабря прошлого года мы запустили продажу билетов и с того времени ведем активную работу по реализации билетов на всех наших целевых рынках. В основном, мы выходим на нашего покупателя посредством Интернета. Мы также стараемся охватить места скопления болельщиков «Формулы 1», в том числе выставки и форумы, связанные с автоспортом. Мы обязательно участвуем в туристических выставках, где устанавливаем наши стенды, проводим промоушены, акции. Особый интерес мы проявляем к выставкам, проводимым за границей, так как нашей основной целью является привлечение фанатов «Формулы 1» из других стран к «Гран-при Азербайджана».

- А как идет реализация билетов? Представители каких стран приобрели билеты на «Гран-при Азербайджана» в Баку?

- Билеты реализуются более активно, чем в первый год, когда основная масса фанатов была мало осведомлена о нашей стране. На сегодняшний день иностранцы приобрели 66% проданных билетов. Первым покупателем стал представитель Великобритании. Несмотря на то, что год назад многие скептически относились к проведению «Формулы 1» в Азербайджане, после того, как они увидели Баку на экранах своих телевизоров, а также уровень организации бакинского этапа, у них вырос интерес к нашему этапу.

На сегодня билеты приобрели представители 48 стран. На первом месте, как и год назад, идет Россия. В первую десятку входят также Великобритания, Грузия, Украина, Германия. Арабские страны в прошлом году не были настолько активны, а в этом году уже входят в Топ-10.

И, конечно же, наши граждане. Скоро мы полностью объявим нашу 4-дневную развлекательную программу. Билеты на 4 дня гоночного уик-энда включают в себя не только трехдневный доступ на гонку, но также возможность принять участие в сопроводительных развлекательных мероприятиях, автограф-сессиях своих фаворитов и в специально-организованной прогулке по пит-лейну в четверг, 22 июня.

Как и в прошлом году, мы ожидаем большой музыкальный фестиваль, в Баку выступят три мировые знаменитости. На днях мы анонсировали лишь одного ведущего исполнителя концертной программы гоночного уик-энда – известного турецкого певца Таркана, популярного не только в Азербайджане, но и во всем нашем регионе. Он даст «живой» концерт в пятницу вечером, 23 июня. До конца месяца мы объявим имена еще 2-х артистов, которые будут у нас выступать 24 и 25 июня. Во время проведения гонок двухкилометровая территория на бульваре превращается в развлекательную зону «Формулы 1», куда доступ открыт только для обладателей билетов на гонки. Там будут установлены три сцены вдобавок к большому количеству интерактивных развлечений. Также здесь появятся игровые зоны и уголки национальной культуры Азербайджана.

Хотелось бы отметить один радующий нас нюанс. Если в прошлом году граждане Азербайджана начинали приобретать билеты, в основном, после апреля, то есть ближе к гонке, то в этот раз, едва мы объявили первую скидочную кампанию, на нее откликнулось достаточно много людей.

- Когда планируется завершить продажу билетов?

- Хотелось бы, чтобы билеты были раскуплены до начала гонок. По опыту прошлого года известно, что продажи пойдут вверх, когда будут объявлены имена всех звезд, которые выступят в дни проведения гонок с концертами в Баку.

Так, трибуна «Филармония» уже полностью раскуплена. Там свободных мест не осталось. И на другие трибуны билеты раскупаются очень хорошо. Хотелось бы, чтобы в начале июня уже все было продано.

Хочу обратить внимание читателей, что в продаже имеются специальные льготные билеты для детей в возрасте от 2-х до 16-ти лет, которые отныне можно приобрести на любую трибуну. Гоночный уик-энд в июне – это отличная возможность отдохнуть семейно, вместе с детьми и друзьями, так как независимо от возраста на каждого найдется развлечение – будь то зрелищная борьба лучших водителей мира на запредельной скорости, или отдых на прекрасном бакинском бульваре.

- Не предусматривается в будущем увеличить количество зрительских мест?

- Нет. Мы изначально запланировали места на 30-40 тыс. человек, так как считаем, что такое количество зрителей будет чувствовать себя комфортно. Это также необходимо с точки зрения обеспечения безопасности. Хотя, в принципе, можно было бы добавить несколько трибун, но в отелях недостаточно мест, чтобы принять такой наплыв туристов. Для нас очень важно, чтоб каждый купивший билет на «Гран-при Азербайджан» пребывал в комфортных условиях.

- В таком случае можно было бы увеличить число билетов для местных жителей.

- Все будет зависеть от того, как пойдут продажи билетов. Мы можем увеличить, например, количество стоячих мест. Но количество трибун останется прежним.

- В прошлом году была 100-процентная реализация билетов?

- Нет. Из 30 тыс. билетов были проданы более 25 тыс.

- Когда вы планируете выйти на чистую прибыль от проведения гонок «Формула 1»?

- Этот вопрос, скорее, должен быть адресован Министерству молодежи и спорта и другим соответствующим органам. Очень много факторов на это влияют, и опыт других стран, проводящих соревнования Чемпионата мира в серии «Формулы 1», показывает, что ни один из промоутеров не выходил на прибыль по билетам в первые годы. Проведение гонок в серии «Формулы 1» преследует не столько прямую прибыль от мероприятия, сколько косвенные дивиденды. В первую очередь, это и реклама стране и повышение ее узнаваемости за рубежом, это и присутствие крупных брендов на гран-при. То есть речь идет о факторах, способствующих развитию туризма в стране.

Сегодня Азербайджан переживает туристический бум, что связано с множеством факторов. Наше правительство работает над этим вопросом много лет. Облегчен процесс получения виз. Но мы уверены, что «Формула 1» также внесла свой достаточно серьезный вклад в стимулирование туристического потока в страну. В сентябре 2015 года мы провели большое исследование среди фанатов «Формулы 1» из 16 стран на предмет их знаний об Азербайджане и повторили его после проведения у себя «Гран-при Европы». Итоги исследований были впечатляющими – узнаваемость Азербайджана и Баку увеличилась многократно.

- Как реализуется проект продажи единого билетного пакета Сочи-Баку?

- Пока у нас такого пакета нет, но обе стороны работают над тем, чтобы выйти на рынок с общим продуктом. Просто «Гран-при России» уже на носу. Я думаю, что в этом году мы не успели, так как требуется время для юридического оформления данной идеи. Возможно, в следующем году можно будет попробовать, потому что мы очень тесно работаем с сочинским автодромом. У нас хорошие деловые отношения, промоутер «Гран-при России» Сергей Воробьев присутствовал на первом нашем гоночном уик-энде, и в этом году в феврале приезжал в Баку. Думаю, к следующему году нам будет, что предложить совместно.

- Возможно ли в будущем изменение конфигурации трассы с тем, чтобы она была более скоростной с большим пространством для обгонов? Можно было бы продлить трассу до площади Национального флага.

- На сегодняшний день этот вопрос на повестке дня не стоит. Да и при всем желании это не так легко, как кажется. Из-за того, что наша трасса городская, что-то менять в ней сложно. Есть страны, у которых за городом построены специальные треки, автодромы. Там они могут переадаптировать свою трассу по своему усмотрению. Например, в Абу-Даби или Бахрейне.

Baku City Circuit была утверждена и правительством Азербайджана, и руководством «Формулы 1». Она достаточно интересна для гонщиков и обладает рядом уникальных особенностей. Трасса протяженностью в шесть километров имеет длинную прямую, что создает возможности для обгонов, а также несколько достаточно серьезных поворотов, подъемов и спусков. В прошлом году бакинская трасса стала самой скоростной среди уличных гонок, зарегистрированная скорость составила 366 км/ч, тогда как неофициальный рекорд был 378 км/ч. В этом году будут установлены дополнительные камеры на скоростной прямой, чтобы более точно зафиксировать показатели скорости.

Я думаю, что в ближайшее время конфигурация трассы меняться не будет, потому что на нее было потрачено много ресурсов. На всей территории BCC мы поменяли асфальт, а также коммуникационные связи. Уложенный асфальт очень качественный и отвечает всем стандартам автомобильной федерации.

- В прошлом году некоторые пилоты выступили с замечаниями в адрес Baku City Circuit, в том числе в связи с наличием опасных поворотов. Были ли учтены их пожелания при подготовке трассы к очередной гонке?

- Уверена, что в этом году гонка пройдет намного интереснее, чем в прошлом. Дело в том, что год назад произошло несколько аварий во время гонок серии GP2, переименованных ныне в «Формулу 2». В связи с этим пилоты «Формулы 1» вели себя во время соревнований очень осторожно.

Baku City Circuit – достаточно сложная трасса. Здесь есть и узкие повороты, как, например, по улице Азиза Алиева и далее вдоль крепостной стены, мимо ворот Гоша гала, и затем прямая линия, где болиды разгоняются до огромных скоростей, а после, резко свернув налево, сталкиваются со спуском.

Что же касается замечаний и комментариев, мы, конечно же, учитываем их и корректируем некоторые моменты. Например, в этом году сами болиды стали шире, что мы также не обошли своим вниманием. Это технические детали, но, в основном, конфигурация трассы остается та же. BCC – не легкая трасса для пилотов. К примеру, Луис Хамильтон до своего приезда в Баку тренировался на симуляторах и сказал, что маршрут его не впечатлил. Однако, после реальной поездки он написал в твиттере, что Баку прекрасный город. Он оставил положительные отзывы о трассе.

- Возможно ли проведение в Баку ночной гонки?

- Естественно, это возможно. Нам многие задают вопрос, будет ли в Баку ночная гонка? Уверена, что это было бы прекрасным зрелищем, потому что Баку в ночное время очень красив. Но мы сейчас не рассматриваем этот вариант, ведь для его реализации потребуются дополнительные, весьма значительные инвестиции. Ведь вдоль всей трассы необходимо установить специальное освещение. Это совсем другой объем работы. У нас в данное время нет средств для этого. Возможно, к этому вопросу можно будет вернуться через несколько лет.

- Высока ли вероятность того, что гонки «Формула 1» в Баку будут проводиться и после 2020 года? Ведь договор предусматривает вариант «5+5»?

- Да, вероятность большая. Мы надеемся, что после первых пяти лет последуют следующие пять и даже больше.

- Можно ли, все же, ожидать изменение конфигурации трассы через пять лет или строительство отдельной трассы за городом?

- Все будет зависеть, наверное, от того, как пройдут первые пять лет. Первая гонка у нас была очень успешная. Мы показали наш город, хороший уровень организации, качественную работу. Если все пойдет гладко, и мы сможем пробиться в этот календарь, как одна из постоянных гонок «Формула 1», я думаю, что тогда правительство, возможно, примет решение о строительстве постоянного автодрома.

Пока же этот вопрос не рассматривается. Эти пять лет мы будем проводить городскую гонку. Такова стратегия, направленная на пропаганду Баку и привлечения туристов в страну.

- Вы лично являетесь сторонницей городской гонки в Баку или строительства специального автотрека?

- Я лично являюсь сторонницей городской гонки. Мне кажется, для Баку это правильный формат.

- Налажены ли у вас связи с местными фан-клубами «Формулы 1»?

- У нас есть фан-клуб, созданный и возглавляемый Рагимом Алиевым, комментатором чемпионата F1 на канале «Идман». Мы с ними очень тесно работаем, стараемся что-то для них делать. Правда, к сожалению, у нас пока нет большого фан-клуба, как хотелось бы. Однако, мы видим растущий интерес людей к гонкам «Формула 1». Поэтому мы очень тесно работаем с прессой. На нашем вебсайте регулярно обновляются новости не только об азербайджанском этапе, но и о чемпионате в целом. Мы очень активны в социальных сетях, на которых непосредственно общаемся с людьми, которым интересен бакинский этап. Надеемся, что увеличивающийся интерес людей в долгосрочной перспективе будет способствовать развитию автоспорта в Азербайджане.

Беседовал Расим Бабаев