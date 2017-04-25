Ле Пен считает, что поддержка Олланда не пойдет на пользу Макрону

Кандидат в президенты Франции от партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен заявила, что поддержка кандидата от движения "Вперед" Эмманюэля Макрона со стороны президента страны Франсуа Олланда отрицательно повлияет на его кампанию, сообщает во вторник телеканал БФМ-ТВ.
"Когда Олланд призывает голосовать за Макрона, все сразу же хотят голосовать за Ле Пен", - сказала лидер французских ультраправых.
Ранее Ф.Олланд заявил, что поддержит Э.Макрона во втором туре выборов президента Франции.
Французские СМИ отмечают, что рейтинг поддержки действующего президента Франции остается на низком уровне.
Так, согласно опубликованному в начале апреля опросу, около 70% французов отрицательно оценили его деятельность на посту главы государства.
Как сообщалось, второй тур состоится 7 мая. В нем примут участие М.Ле Пен и Э.Макрон.
Аудитория Азербайджан открылась в Вильнюсском университете
Новые структуры и должности создаются в управленческой системе Азербайджана в связи с появлением института первого вице-президента
Парламент Азербайджана ратифицировал соглашение о военно-финансовом сотрудничестве с Турцией
Парламент Азербайджан принял в I чтении закон "Об обременении движимого имущества"
Парламент Азербайджана поддержал открытие пунктов обмена валюты вне банков
Азербайджанский PASHA Bank намерен расширить кредитование проектов в сферах АПК, IT, транспорта, производства
Задержан подозреваемый в убийстве главы регионального филиала СК Азерсыгорта
Парламент Азербайджана принял поправки в Жилищный кодекс, определяющий статус гостиниц и объектов гостиничного типа
В Малайзии запустили мобильное приложение, позволяющее "примерить" роль беженца
Президент Алиев распорядился выделить ИВ Сумгайыта 4 млн манатов на капремонт автодорог города
Президент Алиев выделил 3 млн манатов на строительство многоквартирного жилого здания в Евлахе
Президент Азербайджана выделил 3 млн манат на капремонт многоквартирных домов в Саатлы
В БУДУЩЕМ В БАКУ ВОЗМОЖНО СТРОИТЕЛЬСТВО СПЕЦИАЛЬНОЙ ТРАССЫ ДЛЯ F-1
Таллинн готов стать для Баку мостом для выхода на Скандинавию – министр Корб
Гуманизация политики наказания служит обеспечению прав человека – министр юстиции
В РИКЦ в Баку состоялся показ художественного фильм «Али и Нино»
В Габале и Гахе прошла Олимпиада по русскому языку. Фоторепортаж
В Азербайджане прошла акция «Тест по истории Великой Отечественной войны»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»