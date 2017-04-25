Ле Пен считает, что поддержка Олланда не пойдет на пользу Макрону

Кандидат в президенты Франции от партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен заявила, что поддержка кандидата от движения "Вперед" Эмманюэля Макрона со стороны президента страны Франсуа Олланда отрицательно повлияет на его кампанию, сообщает во вторник телеканал БФМ-ТВ.

"Когда Олланд призывает голосовать за Макрона, все сразу же хотят голосовать за Ле Пен", - сказала лидер французских ультраправых.

Ранее Ф.Олланд заявил, что поддержит Э.Макрона во втором туре выборов президента Франции.

Французские СМИ отмечают, что рейтинг поддержки действующего президента Франции остается на низком уровне.

Так, согласно опубликованному в начале апреля опросу, около 70% французов отрицательно оценили его деятельность на посту главы государства.

Как сообщалось, второй тур состоится 7 мая. В нем примут участие М.Ле Пен и Э.Макрон.