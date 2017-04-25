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Финансы 25.04.2017 14:28

Парламент Азербайджана поддержал открытие пунктов обмена валюты вне банков

Милли Меджлис (парламент) Азербайджана на пленарном заседании во вторник принял поправки в закон «О валютном регулировании», разрешающие физическим и юридическим лицам открывать пункты обмена валюты, сообщает парламентский корреспондент агентства "Интерфакс-Азербайджан".

Как сообщалось ранее, с января 2016 года пункты обмена валюты в Азербайджане могут действовать только при банках и отделениях почты.

Согласно поправкам, принятым во вторник, пункты обмена валюты смогут открывать не только резиденты Азербайджана, но и зарубежные компании в своих филиалах в стране.

В соответствии с поправками, обмен валюты возможен только в наличной форме, поэтому предусматривается запрет на оказание услуг по обмену валюты юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям. Это вызвано ограничениями по наличным операциям.

После вступления в силу поправок Палата по надзору за финансовыми рынками определит правила ведения обмена валют, также определит территории, где будут действовать пункты обмена валют.

Кроме этого парламент принял поправки в закон «О госпошлине», согласно которой стоимость пошлины для получения лицензии на открытие пунктов обмена валюты составит 500 манатов.

А.Ахундов

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Тэги: ВАЛЮТА, ОБМЕН, ПУНКТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]