Парламент Азербайджана поддержал открытие пунктов обмена валюты вне банков

Милли Меджлис (парламент) Азербайджана на пленарном заседании во вторник принял поправки в закон «О валютном регулировании», разрешающие физическим и юридическим лицам открывать пункты обмена валюты, сообщает парламентский корреспондент агентства "Интерфакс-Азербайджан".
Как сообщалось ранее, с января 2016 года пункты обмена валюты в Азербайджане могут действовать только при банках и отделениях почты.
Согласно поправкам, принятым во вторник, пункты обмена валюты смогут открывать не только резиденты Азербайджана, но и зарубежные компании в своих филиалах в стране.
В соответствии с поправками, обмен валюты возможен только в наличной форме, поэтому предусматривается запрет на оказание услуг по обмену валюты юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям. Это вызвано ограничениями по наличным операциям.
После вступления в силу поправок Палата по надзору за финансовыми рынками определит правила ведения обмена валют, также определит территории, где будут действовать пункты обмена валют.
Кроме этого парламент принял поправки в закон «О госпошлине», согласно которой стоимость пошлины для получения лицензии на открытие пунктов обмена валюты составит 500 манатов.
А.Ахундов
Аудитория Азербайджан открылась в Вильнюсском университете
Новые структуры и должности создаются в управленческой системе Азербайджана в связи с появлением института первого вице-президента
Парламент Азербайджана ратифицировал соглашение о военно-финансовом сотрудничестве с Турцией
Задержан подозреваемый в убийстве главы регионального филиала СК Азерсыгорта
Парламент Азербайджана принял поправки в Жилищный кодекс, определяющий статус гостиниц и объектов гостиничного типа
В Малайзии запустили мобильное приложение, позволяющее "примерить" роль беженца
Президент Алиев распорядился выделить ИВ Сумгайыта 4 млн манатов на капремонт автодорог города
Президент Алиев выделил 3 млн манатов на строительство многоквартирного жилого здания в Евлахе
Президент Азербайджана выделил 3 млн манат на капремонт многоквартирных домов в Саатлы
Могерини заявляет, что в России, Индии и КНР увидела сильное желание укреплять и расширять взаимодействие с ЕС
В Каталонии проведена совместная испано-бельгийская антитеррористическая операция
Во Франции почтили память убитого во время теракта в Париже полицейского
В БУДУЩЕМ В БАКУ ВОЗМОЖНО СТРОИТЕЛЬСТВО СПЕЦИАЛЬНОЙ ТРАССЫ ДЛЯ F-1
Таллинн готов стать для Баку мостом для выхода на Скандинавию – министр Корб
Гуманизация политики наказания служит обеспечению прав человека – министр юстиции
В РИКЦ в Баку состоялся показ художественного фильм «Али и Нино»
В Габале и Гахе прошла Олимпиада по русскому языку. Фоторепортаж
В Азербайджане прошла акция «Тест по истории Великой Отечественной войны»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»