США нарушат договор по иранской ядерной программе, если не откажутся от санкций, заявляют в Тегеране

Глава иранской Организации по атомной энергии Али Акбар Салехи заявил, что США явным образом нарушат соглашение по ядерной программе с Тегераном и пятью другими странами, если Вашингтон не откажется от введенных против исламской республики санкций, сообщает во вторник телеканал "Пресс-ТВ".

"Трамп (президент США) сейчас делает громкие заявления, и неясно, какое решение он хочет принять. [Но] он должен приостановить действие положения по санкциям 19 мая. Если он не сделает этого, будет явное нарушение СВПД (Совместный всеобъемлющий план действий по урегулированию иранской ядерной проблемы), все с этим согласны", - цитирует канала слова А.Салехи.

Очередное заседание Совместной комиссии по выполнению СВПД пройдет во вторник в Вене под председательством генерального секретаря Европейской внешнеполитической службы (ЕВС) Хельги Шмид. Во встрече принимают участие представители стран "шестерки" международных посредников (пять постоянных членов СБ ООН и Германия - ИФ) и Ирана, сообщила пресс-служба ЕВС.