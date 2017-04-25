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Регион 25.04.2017 16:33

США нарушат договор по иранской ядерной программе, если не откажутся от санкций, заявляют в Тегеране

Глава иранской Организации по атомной энергии Али Акбар Салехи заявил, что США явным образом нарушат соглашение по ядерной программе с Тегераном и пятью другими странами, если Вашингтон не откажется от введенных против исламской республики санкций, сообщает во вторник телеканал "Пресс-ТВ".

"Трамп (президент США) сейчас делает громкие заявления, и неясно, какое решение он хочет принять. [Но] он должен приостановить действие положения по санкциям 19 мая. Если он не сделает этого, будет явное нарушение СВПД (Совместный всеобъемлющий план действий по урегулированию иранской ядерной проблемы), все с этим согласны", - цитирует канала слова А.Салехи.

Очередное заседание Совместной комиссии по выполнению СВПД пройдет во вторник в Вене под председательством генерального секретаря Европейской внешнеполитической службы (ЕВС) Хельги Шмид. Во встрече принимают участие представители стран "шестерки" международных посредников (пять постоянных членов СБ ООН и Германия - ИФ) и Ирана, сообщила пресс-служба ЕВС.

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Тэги: ИРАН, США, АТОМ, СДЕЛКА, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]