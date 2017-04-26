Глава Минэнерго Саудовской Аравии высоко оценил усилия Азербайджана по сокращению добычи нефти

Азербайджан стал одной из стран, лучше всех исполняющих обязательства по сокращению добычи нефти, заявил министр энергетики, промышленности и природных ресурсов Саудовской Аравии Халид Аль Фалих.

"Азербайджан является одним из лучших, если не лучшим, исполнителем обязательств по сокращению добычи нефти", - сказал Х.Аль Фалих журналистам в Баку в среду.

По его словам, Азербайджан сократил добычу в большем объем, чем обязался.

Как сообщалось ранее со ссылкой на данные министерства энергетики, Азербайджан в январе-марте 2017 года последовательно сокращал добычу нефти. В частности, в январе суточная добыча нефти составляла 793,9 тыс. баррелей, в феврале – 776,4 тыс. баррелей, в марте – 733,3 тыс. баррелей.

«Таким образом, Азербайджан полностью выполнил свои обязательства по сокращению добычи нефти на 35 тыс. баррелей в сутки», - отмечается в информации.

10 декабря 2016 года состоялось министерское заседание стран ОПЕК и стран, не входящих в картель. По итогам встречи страны подписали соглашение о согласованном снижении объемов добычи нефти. Сокращение добычи для стран ОПЕК составит порядка 1,2 млн баррелей в сутки, что соответствует уровню добычи в 32,5 млн баррелей в сутки. Страны, не входящие в ОПЕК, снизят объемы добычи нефти на 558 тыс. баррелей в сутки.

Согласно договоренности, Азербайджан обязался сократить собственную нефтедобычу на 35 тыс. баррелей в сутки.

Соглашение заключено на I-ое полугодие 2017 года и предусматривает возможность продления его сроков.

Н.Аббасова