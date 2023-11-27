Суточная добыча нефти снизилась в Казахстане на 15%

В Казахстане снизилась суточная добыча нефти и газового конденсата, свидетельствуют данные ситуационно-аналитического центра топливно-энергетического комплекса при Минэнерго Казахстана. По данным центра, 26 ноября суточная добыча нефти и газового конденсата в Казахстане составила 214,5 тыс. тонн. Днем ранее - 25 ноября - добыча была на уровне 253,1 тыс. тонн, 24 ноября - 254,4 тыс. тонн. В пресс-службе Минэнерго сообщили, что готовят комментарий по этому поводу. В 2023 году добыча нефти в республике запланирована на уровне 89 млн тонн.

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