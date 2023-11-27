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ТЭК 27.11.2023 11:34

Суточная добыча нефти снизилась в Казахстане на 15%

В Казахстане снизилась суточная добыча нефти и газового конденсата, свидетельствуют данные ситуационно-аналитического центра топливно-энергетического комплекса при Минэнерго Казахстана.

По данным центра, 26 ноября суточная добыча нефти и газового конденсата в Казахстане составила 214,5 тыс. тонн.

Днем ранее - 25 ноября - добыча была на уровне 253,1 тыс. тонн, 24 ноября - 254,4 тыс. тонн.

В пресс-службе Минэнерго сообщили, что готовят комментарий по этому поводу.

В 2023 году добыча нефти в республике запланирована на уровне 89 млн тонн.

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Тэги: КАЗАХСТАН, НЕФТЬ, ДОБЫЧА, СНИЖЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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