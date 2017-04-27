Строительство карбамидного завода в Грузии остается актуальным для SOCAR

Компания SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) может вернуться к реализации проекта строительства карбамидного завода в Грузии, заявил директор Сумгайытского карбамидного завода Хаял Джафаров, выступая на II международном форуме "Каспий, Центральная Азия: Торговля, логистика, нефтепереработка и нефтехимия " в четверг в Баку.

"Мы отложили реализацию данного проекта в Грузии, но он не снят с повестки дня и мы его еще будем рассматривать в перспективе. Мы заинтересованы в строительстве аналогичного предприятия в Грузии, тем более, что у нас уже есть опыт в этом вопросе", - подчеркнул Х.Джафаров.

Как сообщалось ранее, в Кулеви, где ГНКАР владеет крупным нефтяным терминалом, через который производится перевалка азербайджанской нефти и нефтепродуктов на мировые рынки, 18 сентября 2012 года был заложен фундамент завода по производству карбамида. Его строительство компания планировала осуществить параллельно с созданием аналогичного предприятия в азербайджанском городе Сумгаит. Однако в силу ряда обстоятельств этот проект, инвестиционная стоимость которого составляла $700 млн, был приостановлен.

Н.Аббасова