Строительство карбамидного завода в Грузии остается актуальным для SOCAR

Компания SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) может вернуться к реализации проекта строительства карбамидного завода в Грузии, заявил директор Сумгайытского карбамидного завода Хаял Джафаров, выступая на II международном форуме "Каспий, Центральная Азия: Торговля, логистика, нефтепереработка и нефтехимия " в четверг в Баку.
"Мы отложили реализацию данного проекта в Грузии, но он не снят с повестки дня и мы его еще будем рассматривать в перспективе. Мы заинтересованы в строительстве аналогичного предприятия в Грузии, тем более, что у нас уже есть опыт в этом вопросе", - подчеркнул Х.Джафаров.
Как сообщалось ранее, в Кулеви, где ГНКАР владеет крупным нефтяным терминалом, через который производится перевалка азербайджанской нефти и нефтепродуктов на мировые рынки, 18 сентября 2012 года был заложен фундамент завода по производству карбамида. Его строительство компания планировала осуществить параллельно с созданием аналогичного предприятия в азербайджанском городе Сумгаит. Однако в силу ряда обстоятельств этот проект, инвестиционная стоимость которого составляла $700 млн, был приостановлен.
Н.Аббасова
Мониторинг ОБСЕ на азербайджано-армянской госгранице прошел без инцидентов – Минобороны Азербайджана
В Азербайджане с начала 2017 года в суд передано 50 уголовных дел по фактам коррупции
Военные специалисты Азербайджана и Франции обсуждают сотрудничество по кибербезопасности
Вице-спикер парламента Азербайджана предлагает запретить курение кальяна в объектах общепита
Минздрав Азербайджана рекомендует запретить рекламу табачных изделий в торговых точках
Популяция осетровых в Каспии в 2016 году увеличилась на 10% - эксперт
Президент Алиев распорядился выделить ИВ Сумгайыта 4 млн манатов на капремонт автодорог города
Президент Алиев выделил 3 млн манатов на строительство многоквартирного жилого здания в Евлахе
Президент Азербайджана выделил 3 млн манат на капремонт многоквартирных домов в Саатлы
Резко увеличилось число работающих в Эстонии украинцев - газета
Барышникову предоставлено гражданство Латвии
Рейтинг поддержки Макрона падает, популярность Ле Пен растет - данные опроса
В БУДУЩЕМ В БАКУ ВОЗМОЖНО СТРОИТЕЛЬСТВО СПЕЦИАЛЬНОЙ ТРАССЫ ДЛЯ F-1
Таллинн готов стать для Баку мостом для выхода на Скандинавию – министр Корб
Гуманизация политики наказания служит обеспечению прав человека – министр юстиции
Президент Botaş International Limited побывал в БВШН
Абоненты Bakcell Ulduzum получат дополнительные мили от Turkish Airlines
В РИКЦ в Баку состоялся показ художественного фильм «Али и Нино»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»