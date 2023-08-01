Азербайджан и Грузия обсудили перспективы сотрудничества в нефтегазовой сфере

Президент компании SOCAR Ровшан Наджаф встретился во вторник с первым заместителем министра экономики и устойчивого развития Грузии Ромео Микаутадзе. Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на SOCAR, на встрече также было выражено удовлетворение успешной работой SOCAR в Грузии, рассмотрены существующие и будущие возможности сотрудничества в нефтегазовой сфере, возобновляемых источников энергии. Также состоялся обмен мнениями по вопросам представляющих взаимный интерес. Б.Рустамбеков

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