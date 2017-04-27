Памятник жертвам Ходжалинского геноцида появится в турецком Измире

Памятник жертвам Ходжалинского геноцида будет установлен в турецком городе Измир, сообщает пресс-служба Госкомитета по работе с диаспорой Азербайджана (ГКРД).

«Решение об установлении памятника жертвам Ходжалинского геноцида было принято на встрече председателя действующей в Измире Федерации азербайджанских тюрков и дружеских кругов Исы Амбарджи с председателем местного муниципалитета Байраглы Хасаном Карабагом», - говорится в сообщении.

Стороны обменялись мнениями по армяно-азербайджанскому конфликту, в том числе Ходжалинскому геноциду, а также о необходимости увековечения памяти подвергшихся геноциду со стороны армян жителей азербайджанского города Ходжалы.

Х.Карабаг выразил согласие с предложением по установлению памятника жертвам Ходжалинского геноцида на территории муниципалитета Байраглы.

«Х.Карабаг отметил, что это предложение будет в ближайшее время представлено меджлису муниципалитета Байраглы и включено в план мероприятий в связи с 26-ой годовщины Ходжалинского геноцида в 2018 году», - сообщает ГКРД.

События в Ходжалы являются одними из наиболее трагичных в истории армянской оккупации части азербайджанской территории. В ночь с 25 на 26-е февраля 1992 года армянские вооруженные формирования при поддержке тяжелой техники и личного состава 366-го мотострелкового полка бывшего СССР, расквартированного в городе Ханкенди, осуществили захват города Ходжалы, в результате были зверски убиты как минимум 613 человек, из них - 106 женщин, 63 малолетних детей, 70 стариков; восемь семей были полностью уничтожены; 487 человек стали инвалидами, 1275 были взяты в плен, 150 пропали без вести.

Р.Бабаев