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28.04.2017 13:59

ПРЕСС-РЕЛИЗ

В связи с ажиотажем вокруг премьеры грандиозного детского шоу-мюзикла «Алиса - навстречу новым приключениям», который был показан в марте и апреле, организаторы решили ещё повторить показ этого шоу-мюзикла 14 мая в 12.00.


Зрителей ожидает абсолютно новое и неожиданное прочтение вечного сюжета Льюиса Кэрролла. В шоу чудеса становятся реальностью, а реальность похожа на чудо. Неожиданные образы, красочные разнообразные декорации, уникальные костюмы, остроумная актёрская игра и выразительная, яркая музыка не оставят равнодушными как юных зрителей, так и взрослую аудиторию.

Создатели шоу сохранили ключевые сцены из книги Кэрролла, автором сценария является выпускник Американской школы искусств.

Сюжет о путешествии девочки Алисы по волшебной стране заиграл абсолютно новыми красками. Сюрреалистические грибы в человеческий рост и танцы на сцене Безумного Чаепития, неожиданные световые эффекты и динамичное переключение от номера к номеру, борьба добра и зла, противостояние белой и красной королевы, автоботов и десептиконов, взрослый и детский миры – все эти противоречивые реальности обретут гармонию и взаимопонимание благодаря силе человеческого сердца, а гигантские трансформеры ростом в два с половиной метра - Оптимус Прайм, БамблБи, Роудбастер, Сентинел Прайм, Мегатрон, ШокВейв и Гальватрон со световыми и звуковыми эффектами удивят абсолютно всех – ведь это страна чудес!

Шоу-мюзикл "Алиса - навстречу новым приключениям" - это не только любимый всеми сюжет о путешествии любознательной девочки в сказочную страну, это еще и эксклюзивные декорации, которые в полной мере воссоздали фантастический мир, описанный Льюисом Кэрроллом в сказке "Алиса в стране чудес".

Столько ещё красок, тайн, добра, красоты хранится в стране чудес, которая известна всем и одновременно своя у каждого. Лучший способ поверить в сказку - это увидеть ее собственными глазами.

Зрелищный детский шоу-мюзикл состоится на сцене Азербайджанского государственного русского драматического театра имени Самеда Вургуна в Баку 14 мая в 12:00.

Цена билетов от 10 до 25 манатов.

Билеты можно приобрести в кассах города, за дополнительной информацией обращайтесь по телефону 050 291 50 51, 050 856 01 02, 012 493 00 63.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]