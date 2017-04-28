Пресс-релиз

Зрителей ожидает абсолютно новое и неожиданное прочтение вечного сюжета Льюиса Кэрролла. В шоу чудеса становятся реальностью, а реальность похожа на чудо. Неожиданные образы, красочные разнообразные декорации, уникальные костюмы, остроумная актёрская игра и выразительная, яркая музыка не оставят равнодушными как юных зрителей, так и взрослую аудиторию.
Создатели шоу сохранили ключевые сцены из книги Кэрролла, автором сценария является выпускник Американской школы искусств.
Сюжет о путешествии девочки Алисы по волшебной стране заиграл абсолютно новыми красками. Сюрреалистические грибы в человеческий рост и танцы на сцене Безумного Чаепития, неожиданные световые эффекты и динамичное переключение от номера к номеру, борьба добра и зла, противостояние белой и красной королевы, автоботов и десептиконов, взрослый и детский миры – все эти противоречивые реальности обретут гармонию и взаимопонимание благодаря силе человеческого сердца, а гигантские трансформеры ростом в два с половиной метра - Оптимус Прайм, БамблБи, Роудбастер, Сентинел Прайм, Мегатрон, ШокВейв и Гальватрон со световыми и звуковыми эффектами удивят абсолютно всех – ведь это страна чудес!
Шоу-мюзикл "Алиса - навстречу новым приключениям" - это не только любимый всеми сюжет о путешествии любознательной девочки в сказочную страну, это еще и эксклюзивные декорации, которые в полной мере воссоздали фантастический мир, описанный Льюисом Кэрроллом в сказке "Алиса в стране чудес".
Столько ещё красок, тайн, добра, красоты хранится в стране чудес, которая известна всем и одновременно своя у каждого. Лучший способ поверить в сказку - это увидеть ее собственными глазами.
Зрелищный детский шоу-мюзикл состоится на сцене Азербайджанского государственного русского драматического театра имени Самеда Вургуна в Баку 14 мая в 12:00.
Цена билетов от 10 до 25 манатов.
Билеты можно приобрести в кассах города, за дополнительной информацией обращайтесь по телефону 050 291 50 51, 050 856 01 02, 012 493 00 63.
МИД Азербайджана включит в «черный список» музыкантов из Италии и Словении за незаконный визит в Карабах
Армения провела запуск управляемой ракеты из ЗРК «Оса» в азербайджанском направлении – Минобороны Азербайджана
Баку и Будапешт подчеркивают заинтересованность в углублении сотрудничества
ЦБ Азербайджана на депозитном аукционе 1 мая планирует привлечь 150 млн манатов
Страны ОПЕК и не-ОПЕК в марте выполнили соглашение на 98%, в конце мая решат по продлению договоренностей
Азербайджан со странами Африки имеет отрицательное сальдо в экспортно-импортных отношениях по АПК
В Азербайджане до 1 июня срок регистрации IMEI- кодов мобильных телефонов продлен до 60 дней
Землетрясение магнитудой 3,7 произошло в приграничных с Азербайджаном районах Ирана
В Азербайджане в 2016 году около 25 тыс. человек предстали перед судами первой инстанции за административные правонарушения
Президент Алиев распорядился выделить ИВ Сумгайыта 4 млн манатов на капремонт автодорог города
Президент Алиев выделил 3 млн манатов на строительство многоквартирного жилого здания в Евлахе
Президент Азербайджана выделил 3 млн манат на капремонт многоквартирных домов в Саатлы
Грузинские депутаты обвинили президента в подготовке кампании против парламента
Конфискованные со счетов Януковича и его окружения $1,4 млрд поступили в государственное казначейство Украины
Экс-спикер парламента Грузии Усупашвили решил создать оппозиционную партию с прицелом на следующие выборы
В БУДУЩЕМ В БАКУ ВОЗМОЖНО СТРОИТЕЛЬСТВО СПЕЦИАЛЬНОЙ ТРАССЫ ДЛЯ F-1
Таллинн готов стать для Баку мостом для выхода на Скандинавию – министр Корб
Гуманизация политики наказания служит обеспечению прав человека – министр юстиции
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»