Нерабочими являются 95% кредитов Bank Standard - ADIF

Нерабочими являются 94,6% кредитов Bank Standard, чья лицензия была отозвана осенью 2016 года, сказал в пятницу исполнительный директор Азербайджанского фонда страхования вкладов (ADIF) Азад Джавадов в ходе первого заседания Комитета кредиторов банка.
«На конец марта 2017 года, кредитный портфель банка составляет 747,5 млн манатов, из которых нерабочими являются 707 млн манатов, активными являются только кредиты на 40,5 млн манатов», - сказал А.Джавадов, отметив, что в структуре активных кредитов обеспеченными являются кредиты на сумму 33,3 млн манатов.
По его словам, международная аудиторская компания KPMG завершила предварительную оценку кредитного портфеля банка.
«В целом, объем необеспеченных кредитов Bank Standard составляет 442,9 млн манатов», - сказал А.Джавадов.
Глава фонда напомнил, что общее число вкладчиков Bank Standard достигает порядка 150 тысяч человек. При этом в состав комитета кредиторов банка вошли 20 физических и юридических лиц, среди которых есть, как крупные, так и мелкие вкладчики. В ходе первого заседания члены комитета не смогли избрать председателя, очередное заседание состоится через неделю.
По его словам, в случае обращений со стороны вкладчиков число членов комитета может быть расширено.
Он также сообщил, что в целом обязательства 11 банков, чьи лицензии были аннулированы в Азербайджане в 2016 году, составляют 3,2 млрд манатов, из которых 1,2 млрд манатов приходится на Bank Standard.
ADIF выступает ликвидатором Bank Standard.
Лицензия Bank Standard аннулирована с 1 октября 2016 года на основе обращения санатора банка (Azer-Turk Bank - ИФ) и нового менеджмента банка после консультаций с министерством финансов и Центральным банком Азербайджана.
ADIF создан в рамках указа президента страны от 9 февраля «Об утверждении и введении в действие закона «О страховании вкладов», принятого 29 декабря 2006 года. Основная цель фонда – гарантировать возврат банковских накоплений вкладчикам в случае банкротства банка и ликвидации его лицензии на прием депозитов.
А.Ахундов
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