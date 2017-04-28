В Киеве сообщают о гибели двух и ранении пятерых украинских военнослужащих в Донбассе в пятницу

С начала суток, по состоянию на 18:00 пятницы, в зоне боевых действий в Донбассе два украинских военнослужащих погибли, еще пять получили ранения, сообщает штаб украинской силовой операции.

В вечерней сводке пресс-центра штаба на странице в Фейсбуке отмечается, что за текущий день противник 31 раз открывал огонь по опорным пунктам Вооруженных сил Украины.

Согласно информации штаба, двое военнослужащих ВСУ погибли, еще пять бойцов получили ранения.