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СНГ 28.04.2017 19:18

В Киеве сообщают о гибели двух и ранении пятерых украинских военнослужащих в Донбассе в пятницу

С начала суток, по состоянию на 18:00 пятницы, в зоне боевых действий в Донбассе два украинских военнослужащих погибли, еще пять получили ранения, сообщает штаб украинской силовой операции.

В вечерней сводке пресс-центра штаба на странице в Фейсбуке отмечается, что за текущий день противник 31 раз открывал огонь по опорным пунктам Вооруженных сил Украины.

Согласно информации штаба, двое военнослужащих ВСУ погибли, еще пять бойцов получили ранения.

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Тэги: УКРАИНА, АРМИЯ, ДОНБАСС, ПОТЕРИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]