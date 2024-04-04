Польша не планирует прямого участия в военных действиях в Украине

Польша не планирует прямого участия в военных действиях на территории Украины, заявил польский премьер-министр Дональд Туск в четверг.

"В данный момент я могу повторить то, что уже сказал президенту Макрону, что представил также другим лидерам, президенту Байдену: Польша не предусматривает прямого участия в войне в Украине", - сказал Туск журналистам, его цитирует агентство PAP.