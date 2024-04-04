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Дальнее зарубежье 04.04.2024 17:27

Польша не планирует прямого участия в военных действиях в Украине

Польша не планирует прямого участия в военных действиях на территории Украины, заявил польский премьер-министр Дональд Туск в четверг.

"В данный момент я могу повторить то, что уже сказал президенту Макрону, что представил также другим лидерам, президенту Байдену: Польша не предусматривает прямого участия в войне в Украине", - сказал Туск журналистам, его цитирует агентство PAP.

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Тэги: ПОЛЬША, УКРАИНА, АРМИЯ, УЧАСТИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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