Польша не планирует прямого участия в военных действиях в Украине

Польша не планирует прямого участия в военных действиях на территории Украины, заявил польский премьер-министр Дональд Туск в четверг.
"В данный момент я могу повторить то, что уже сказал президенту Макрону, что представил также другим лидерам, президенту Байдену: Польша не предусматривает прямого участия в войне в Украине", - сказал Туск журналистам, его цитирует агентство PAP.
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