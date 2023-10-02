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Дальнее зарубежье 02.10.2023 22:05

Польша передала Украине отремонтированные танки Leopard 2

Польша передала Украине первые отремонтированные на своей территории танки Leopard 2, сообщил в понедельник польский государственный оборонный концерн Polska Grupa Zbrojeniowa.

"Пока другие делают заявления относительно будущего, мы действуем по согласованию с украинской стороной. Украинская сторона получила первые танки Leopard, срочно отремонтированные в Bumar-Labedy (военное предприятие в г. Гливице на юге Польши - "ИФ")", - говорится в сообщении в официальном твиттер-аккаунте концерна.

"Работа над остальными машинами продолжается", - добавили там.

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Тэги: ПОЛЬША, ТАНКИ, УКРАИНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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