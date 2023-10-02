Польша передала Украине отремонтированные танки Leopard 2

Польша передала Украине первые отремонтированные на своей территории танки Leopard 2, сообщил в понедельник польский государственный оборонный концерн Polska Grupa Zbrojeniowa. "Пока другие делают заявления относительно будущего, мы действуем по согласованию с украинской стороной. Украинская сторона получила первые танки Leopard, срочно отремонтированные в Bumar-Labedy (военное предприятие в г. Гливице на юге Польши - "ИФ")", - говорится в сообщении в официальном твиттер-аккаунте концерна. "Работа над остальными машинами продолжается", - добавили там.

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