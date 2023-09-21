Польша продолжит военные поставки Украине, за исключением нового вооружения - Дуда

Отказ от поставок Украине касается только вооружения, закупаемого в настоящее время для Войска Польского, заявил президент Польши Анджей Дуда в четверг новостному телеканалу TVN24.
"Мы не можем передавать наше новое вооружение, которое сейчас за миллиарды долларов покупаем для польской армии, кому-то другому. Кому бы то ни было", - сказал польский президент.
Дуда подчеркнул: "мы не будем передавать это вооружение, так как покупаем его для того, чтобы модернизировать польскую армию".
"Я буду первым противником передачи этого нового вооружения, которое сейчас получаем из Южной Кореи или США, такого как новые Abrams, или ЗРК Patriot, или HIMARS", - отметил президент.
При этом он напомнил, что подписаны контракты с Украиной, в том числе на поставку польских самоходных гаубиц Krab. "Нужно выполнить этот контракт, и мы его выполняем", - сказал Дуда, добавив, что есть и другие контракты, касающиеся амуниции и средств разминирования.
"По мере того, как мы будем получать новое вооружение из Кореи, из США, мы будем также заменять вооружение, которое сейчас имеется на хранении", - сказал Дуда, отметив, что такое вооружение может быть направлено Украине, "как мы делали до этого, передавая постсоветское вооружение".
Также польский президент заметил, что слова премьер-министра Матеуша Моравецкого о прекращении поставок оружия из Польши в Украину "были истолкованы худшим образом из всех возможных", и что их позиция совпадает.
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