Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8079 RUR   0.0176 GBR   2.0942 TRY   0.0629

Цена на нефть

20.09 $/bbl +/- WTI 89.66 -0.82 Brent 93.53 -0.81

Дальнее зарубежье 21.09.2023 23:23

Польша продолжит военные поставки Украине, за исключением нового вооружения - Дуда

Отказ от поставок Украине касается только вооружения, закупаемого в настоящее время для Войска Польского, заявил президент Польши Анджей Дуда в четверг новостному телеканалу TVN24.

"Мы не можем передавать наше новое вооружение, которое сейчас за миллиарды долларов покупаем для польской армии, кому-то другому. Кому бы то ни было", - сказал польский президент.

Дуда подчеркнул: "мы не будем передавать это вооружение, так как покупаем его для того, чтобы модернизировать польскую армию".

"Я буду первым противником передачи этого нового вооружения, которое сейчас получаем из Южной Кореи или США, такого как новые Abrams, или ЗРК Patriot, или HIMARS", - отметил президент.

При этом он напомнил, что подписаны контракты с Украиной, в том числе на поставку польских самоходных гаубиц Krab. "Нужно выполнить этот контракт, и мы его выполняем", - сказал Дуда, добавив, что есть и другие контракты, касающиеся амуниции и средств разминирования.

"По мере того, как мы будем получать новое вооружение из Кореи, из США, мы будем также заменять вооружение, которое сейчас имеется на хранении", - сказал Дуда, отметив, что такое вооружение может быть направлено Украине, "как мы делали до этого, передавая постсоветское вооружение".

Также польский президент заметил, что слова премьер-министра Матеуша Моравецкого о прекращении поставок оружия из Польши в Украину "были истолкованы худшим образом из всех возможных", и что их позиция совпадает.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ПОЛЬША, УКРАИНА, ОРУЖИЕ, РАЗЪЯСНЕНИЕ


Похожие новости


Польша продлит запрет на ввоз зерна с Украины - премьер ЕС может ввести санкции против Польши из-за эмбарго на украинское зерно Планы создания польско-литовско-украинского воинского соединения направлены на оккупацию части Украины - Путин Украина может стать членом НАТО через несколько лет, считает президент Польши МИД Польши призвал Зеленского извиниться за Волынскую резню Польша передала Украине все 14 истребителей МиГ-29 Польша передала Киеву уже десять МиГ-29 - министр обороны Еврокомиссия заявила, что иициативы Польши и Венгрии об ограничениях на импорт зерна из Украины неприемлемы В Польше приступили к ремонту украинских танков Киев и Варшава подписали соглашение о поставке в Украину польской военной техники- Зеленский

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az