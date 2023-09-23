В Польше призвали Украину отозвать судебный иск в ВТО по поводу зерна

Постоянный представить Польши в Европейском союзе (ЕС) Анджей Садось заявил, что первым шагом для разрешения ситуации вокруг поставок украинского зерна в страны организации должен стать отзыв иска во Всемирную торговую организацию (ВТО) со стороны Киева. Его слова приводит Польское агентство печати.
"Позиция стран, где положение фермеров дестабилизировано, [Европейской] комиссии известна... Если план действий, озвученный в заявлении Комиссии от 15 сентября будет предоставлен, мы его прочитаем. До тех пор Комиссия должна продлить меры, чтобы предотвратить дестабилизацию ситуации в странах, подверженных неконтролируемому притоку товаров", - заявил дипломат.
15 сентября закончилось действие эмбарго ЕК на ввоз зерновой продукции с Украины в ЕС. Венгрия, Словакия и Польша в связи с этим запретили ввозить украинскую аграрную продукцию. В ответ на это украинская сторона подала иски в ВТО к этим странам.
В.Алиев
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