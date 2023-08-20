ЕС может ввести санкции против Польши из-за эмбарго на украинское зерно

Евросоюз может ввести санкции против Польши, если она в одностороннем порядке продлит запрет на импорт зерна с Украины. Об этом сообщает польская радиостанция RMF24 со ссылкой на собственные источники.

"За это Польше могут угрожать штрафные санкции (со стороны ЕС), однако их применение предполагает длительную процедуру", - говорится в сообщении.

В.Алиев