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Макроэкономика 20.08.2023 10:35

ЕС может ввести санкции против Польши из-за эмбарго на украинское зерно

Евросоюз может ввести санкции против Польши, если она в одностороннем порядке продлит запрет на импорт зерна с Украины. Об этом сообщает польская радиостанция RMF24 со ссылкой на собственные источники.

"За это Польше могут угрожать штрафные санкции (со стороны ЕС), однако их применение предполагает длительную процедуру", - говорится в сообщении.

В.Алиев

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Тэги: ПОЛЬША, УКРАИНА, ЗЕРНО, ЭМБАРГО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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