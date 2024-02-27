Помощь Украине не должна ущемлять польского фермера - Туск

Глава правительства Польши Дональд Туск заявил во вторник о готовности страны продолжать оказание помощи Украине, но не в ущерб собственным гражданам, и, в частности, сельхозпроизводителям.
"Мы готовы помогать Украине, но в том, что касается свободной торговли с Украиной, мы должны принимать во внимание и интересы наших сообществ - общественных и экономических. И в этом случае у нас единое мнение - нам необходимо работать вместе с Брюсселем, чтобы помощь Украине не была в ущерб нашей экономике, и особенно нашему сельскому хозяйству", - приводит его слова Польское телевидение.
Туск выступил с этим заявлением на встрече стран Вышеградской группы (Венгрия, Польша, Словакия, Чехия) в Праге.
Уже на протяжении длительного времени в Польше проходят массовые протесты сельхозпроизводителей против поставок агропродукции, которая беспошлинно поступает с Украины.
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