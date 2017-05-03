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СНГ 03.05.2017 14:26

Россия планирует списать Киргизии долг на $240 млн

Российская Федерация планирует списать Киргизской Республике долг на сумму $240 млн, следует из проекта протокола к соответствующему соглашению правительств двух стран.

Предыдущее соглашение об урегулировании задолженности было заключено 20 сентября 2012 года, к этому документу относится проект протокола. В нем указано, что на 30 марта 2017 года задолженность Киргизии перед Россией составляет $240 млн. После подписания и вступления в силу протокола 100% этой суммы будет списано.

Как следует из проекта, списание задолженности проводится Россией в рамках "официальной помощи развитию Киргизской Республики".

Как сообщалось ранее, Россия в первом полугодии 2016 года списала долги Киргизии на сумму $30 млн, общий долг республики перед РФ на конец июня 2016 года составлял $270 млн. В целом за последние 11 лет Россия списала Киргизии $703,2 млн внешнего долга.

В частности, в 2005 году в рамках Парижского клуба были реструктурированы и списаны $184,3 млн, в период с 2005 по 2015 годы - $488,9 млн.

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Тэги: РОССИЯ, КИРГИЗИЯ, ДОЛГ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]