Глава Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас заявил, что остался доволен переговорами с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне, сообщает в четверг агентство Ассошиэйтед Пресс (АП).

М.Аббас назвал встречу с Д.Трампом "позитивной и многообещающей".

"Контакты между нами и американцами начались, и они будут продолжаться", - сказал палестинский лидер журналистам после встречи с президентом США в Белом доме. Однако он отметил, что никакие конкретные способы урегулирования израильско-палестинского конфликта они не обсуждали.

"Необходимо организовать встречу двух сторон, сблизить их, а затем содействовать (достижению соглашения - ИФ)", - добавил М.Аббас.

Он также сказал, что готов к встрече с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, который, по его мнению, со своей стороны "избегает таких переговоров".

Ранее президент США заявил о желании посредничать в переговорном процессе между Израилем и палестинцами для достижения соглашения между сторонами.

"Я сделаю все возможное для содействия соглашению, для посредничества и для принятия окончательного решения по тому, что они (Израиль и палестинцы - ИФ) захотят сделать; я предпочел бы быть посредником или арбитром или координатором, и мы добьемся этого (соглашения - ИФ)", - сказал Д.Трамп в среду во время обращения к журналистам вместе с М.Аббасом в Вашингтоне.