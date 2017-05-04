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Дальнее зарубежье 04.05.2017 11:29

Аббас положительно оценил встречу с Трампом в Вашингтоне, назвав ее "многообещающей"

Глава Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас заявил, что остался доволен переговорами с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне, сообщает в четверг агентство Ассошиэйтед Пресс (АП).

М.Аббас назвал встречу с Д.Трампом "позитивной и многообещающей".

"Контакты между нами и американцами начались, и они будут продолжаться", - сказал палестинский лидер журналистам после встречи с президентом США в Белом доме. Однако он отметил, что никакие конкретные способы урегулирования израильско-палестинского конфликта они не обсуждали.

"Необходимо организовать встречу двух сторон, сблизить их, а затем содействовать (достижению соглашения - ИФ)", - добавил М.Аббас.

Он также сказал, что готов к встрече с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, который, по его мнению, со своей стороны "избегает таких переговоров".

Ранее президент США заявил о желании посредничать в переговорном процессе между Израилем и палестинцами для достижения соглашения между сторонами.

"Я сделаю все возможное для содействия соглашению, для посредничества и для принятия окончательного решения по тому, что они (Израиль и палестинцы - ИФ) захотят сделать; я предпочел бы быть посредником или арбитром или координатором, и мы добьемся этого (соглашения - ИФ)", - сказал Д.Трамп в среду во время обращения к журналистам вместе с М.Аббасом в Вашингтоне.

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Тэги: БЛИЖВОСТОК, АББАС, ТРАМП, ВСТРЕЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]