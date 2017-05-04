Глава Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас заявил, что остался доволен переговорами с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне, сообщает в четверг агентство Ассошиэйтед Пресс (АП).
М.Аббас назвал встречу с Д.Трампом "позитивной и многообещающей".
"Контакты между нами и американцами начались, и они будут продолжаться", - сказал палестинский лидер журналистам после встречи с президентом США в Белом доме. Однако он отметил, что никакие конкретные способы урегулирования израильско-палестинского конфликта они не обсуждали.
"Необходимо организовать встречу двух сторон, сблизить их, а затем содействовать (достижению соглашения - ИФ)", - добавил М.Аббас.
Он также сказал, что готов к встрече с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, который, по его мнению, со своей стороны "избегает таких переговоров".
Ранее президент США заявил о желании посредничать в переговорном процессе между Израилем и палестинцами для достижения соглашения между сторонами.
"Я сделаю все возможное для содействия соглашению, для посредничества и для принятия окончательного решения по тому, что они (Израиль и палестинцы - ИФ) захотят сделать; я предпочел бы быть посредником или арбитром или координатором, и мы добьемся этого (соглашения - ИФ)", - сказал Д.Трамп в среду во время обращения к журналистам вместе с М.Аббасом в Вашингтоне.
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