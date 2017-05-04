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Дальнее зарубежье 04.05.2017 20:40

Трамп в мае совершит визиты в Израиль, Саудовскую Аравию и Ватикан

Президент США Дональд Трамп, как ожидается, в мае впервые совершит зарубежные визиты в Израиль, Ватикан и Саудовскую Аравию.

Как сообщило издание "Politico" со ссылкой на двух неназванных представителей Белого дома, свое первое турне Д.Трамп завершит участием в саммите НАТО в Брюсселе 25 мая и в саммите "большой семерки", который состоится на следующий день в Италии.

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Тэги: США, ПРЕЗИДЕНТ, ВИЗИТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]