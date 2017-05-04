Трамп в мае совершит визиты в Израиль, Саудовскую Аравию и Ватикан

Президент США Дональд Трамп, как ожидается, в мае впервые совершит зарубежные визиты в Израиль, Ватикан и Саудовскую Аравию.

Как сообщило издание "Politico" со ссылкой на двух неназванных представителей Белого дома, свое первое турне Д.Трамп завершит участием в саммите НАТО в Брюсселе 25 мая и в саммите "большой семерки", который состоится на следующий день в Италии.