В США произошел скандал из-за овербукинга на рейсе Delta Air

Американская авиакомпания Delta Air Lines Inc., которая занимает второе место в стране по объему перевозок, столкнулась с волной критики, после того как семью с детьми сняли с рейса за отказ освободить одно из кресел в самолете.

Видеозапись конфликта, произошедшего 23 апреля на рейсе из Мауи на Гавайях в Лос-Анджелес, посмотрели на YouTube уже более двух с половиной миллионов раз, отмечает BBC.

В 8-минутном видео видно, как члены экипажа уговаривают Брайана Шира освободить место, за которое он заплатил. Пассажир забронировал это место для своего старшего сына, который в итоге полетел другим рейсом. Сотрудники авиакомпании настаивали, что раз бронь была сделана на другого человека, двухлетний сын Б.Шира не может занимать это место.

Одна из сотрудниц авиакомпании также настаивает, что использование автокресла, в котором находился маленький ребенок, на борту запрещено. Она требовала, чтобы мальчик сидел у отца на коленях (на самом деле авиакомпания рекомендует перевозить маленьких детей именно в автокреслах).

"Это федеральное преступление, вас с женой посадят в тюрьму, а детей отдадут приемной семье", - угрожала одна из членов экипажа в ходе конфликта.

По мнению Б.Шира, он не нарушал никаких правил, а представители Delta Air просто пытались освободить кресло для пассажиров, которым не хватило мест из-за овербукинга.

На видео сотрудники авиакомпании заявили Б.Ширу: "Самолет не тронется с места... мы можем сидеть здесь всю ночь, если вы этого хотите".

Несмотря на то, что Б.Шир позже согласился держать ребенка на руках, семью в итоге все равно выдворили из самолета. Когда мужчина заявил, что ему некуда идти с двумя детьми, а других рейсов нет, сотрудница авиакомпании ответила ему: "Теперь вы сами по себе".

Семья Широв с двумя детьми в итоге вынуждена была ночевать в отеле и лететь на следующий день.

Спустя сутки после публикации видео Delta Air опубликовала письмо с извинениями. В нем говорится, что авиакомпания сожалеет о "тяжелом опыте" и выплатит семье компенсацию.

"Цель Delta - всегда работать с клиентами, чтобы попытаться разрешить их проблемы в путешествии. Этого не случилось в этот раз, и мы приносим извинения", - говорится в письме.