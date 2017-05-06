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Внешняя политика 06.05.2017 11:46

Религиозная, расовая и национальная нетерпимость приводят к росту беженцев и мигрантов в мире – помощник президента Азербайджана

Инклюзивный диалог, основанный на принципах гуманизма, верховенства закона и общечеловеческих ценностей, является средством устранения глобальных проблем и конфликтов, считает помощник президента Азербайджана по общественно-политическим вопросам Али Гасанов.

«Инклюзивный диалог, основанный на принципах гуманизма, верховенства закона и общечеловеческих ценностей рассматривается как средство устранения беспокоящих мировое сообщество глобальных проблем и конфликтов. Опыт последних 25 лет показывает, что у глобализации, ставшей элементом нового миропорядка после завершения «холодной войны», наряду с положительными сторонами есть и определенные недостатки в отношении вопросов обеспечения мира и стабильности", - сказал А.Гасанов в субботу на панельной сессии IV Всемирного форума по межкультурному диалогу в Баку.

По его мнению, с одной стороны глобализация дает импульс процессам международной интеграции, с другой - создает благоприятную почву для противостояния культур и цивилизаций.

"Безусловно, здесь самым эффективным методом является укрепление политических, социально-экономических, научных связей между государствами, а также развитие инклюзивного общества», - отметил он.

А.Гасанов добавил, что на современном этапе развития международных отношений наблюдаются сложные и противоречивые процессы, которые меняют геополитическую картину мира. «Тенденции формирования многополярной системы повышают значимость инклюзивного диалога», - подчеркнул он.

По его мнению, наблюдения показывают, что проблемы, связанные с региональной и международной безопасностью не ограничиваются только лишь вопросами военно-политического характера, в то же время охватывают социально-экономические и межкультурные отношения. Поэтому инклюзивный диалог важен и для того, чтобы народы жили в мире и благополучии, "но, к сожалению, сегодня существуют подходы, которые не позволяют объективно оценивать его суть".

А.Гасанов отметил, что Азербайджан, расположенный на стыке Европы и Азии, высоко оценивает роль инклюзивного диалога для обеспечения цивилизованного мирного сосуществования и проводит активную политику в этом направлении. При этом он сожалением подчеркнул, что существующие сегодня в мире религиозная, расовая и национальная нетерпимость, а также сепаратизм приводят к тому, что люди становятся беженцами и мигрантами.

"Азербайджану, пострадавшему от проводимой Арменией политики этнических чисток и оккупации, в результате чего более 1 млн граждан стали беженцами и вынужденными переселенцами, хорошо знакомы связанные с этой проблемой трудности. Поэтому, обеспечение возвращения на свою родную землю людей из этой категории должно стать основной частью инклюзивного диалога", - добавил помощник президента.

Р.Бабаев

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Тэги: МИР, СИТУАЦИЯ, ОЦЕНКА


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