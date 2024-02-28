Новак: говорить о планах добычи ОПЕК+ на апрель пока рано, текущая ситуация на нефтерынке нормальная

Текущая ситуация на нефтяном рынке нормальная, благодаря действиям ОПЕК+ наблюдается баланс спроса и предложения, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак.
"Текущая ситуация нормальная несколько месяцев, складывается на этом уровне баланс спроса и предложения, благодаря действиям ОПЕК+", - сказал он.
Новак не стал отвечать, рассматривается ли продление добровольных ограничений некоторых стран ОПЕК+, действующих в первом квартале 2024 года. "Об этом пока рано еще говорить", - сказал он.
Вице-премьер РФ также заметил, что не столь важно, снижает Россия экспорт нефти или нефтепродуктов в рамках своих добровольных обещаний, важно, чтобы общий объем был 500 тыс. б/с.
"Это не столь важно. Важно, чтобы общий объем соответствовал 500 тыс. б/с. Небольшие колебания, которые будут в ту или иную сторону, это нормально, потому что плановые цифры были достаточно ориентировочны", - заметил он.
В январе вступили в силу новые добровольные сокращения ОПЕК+ на 2,2 млн б/с, о которых ряд стран альянса объявил по итогам онлайн-встречи в конце ноября. Так, Саудовская Аравия в I квартале 2024 года продолжает дополнительное снижение добычи на 1 млн б/с. Ирак обязался дополнительно сократить производство нефти на 223 тыс. б/с, ОАЭ - на 163 тыс. б/с, Кувейт - на 135 тыс. б/с, Казахстан - на 82 тыс. б/с, Алжир - на 51 тыс. б/с и Оман - на 42 тыс. б/с. Россия пообещала в I кв. 2024 года снизить экспорт нефти и нефтепродуктов на 500 тыс. б/с к маю-июню 2023 года (300 тыс. б/с нефти и 200 тыс. б/с нефтепродуктов), в то время как до декабря сокращение составляло 300 тыс. б/с.
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