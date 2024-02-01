Ситуация на нефтяном рынке сейчас стабильная, поэтому мониторинговый комитет ОПЕК+ не стал рекомендовать никаких изменений в политике по добыче, но продолжит мониторить текущие события - ситуацию в Красном море, развитие крупнейших экономик.
"Сегодня ситуация стабильная, при необходимости будем принимать решения, которые должны стабилизировать рынок", - прокомментировал вице-премьер РФ Александр Новак итоги заседания в интервью телеканалу "Россия 24".
"Мы будем внимательно следить за ситуацией на рынке и в случае необходимости дополнительные решения могут приниматься в любой момент: как в одну сторону, так и другую. Но главное, что сегодня министры подтвердили обязательства свои по добровольному сокращению", - добавил он.
"На сегодняшний день большое влияние на ситуацию на рынке оказывает то, что происходит на Ближнем Востоке, эта напряженность. Во-вторых - это ситуация в Красном море. Торговые отношения и транспортно-логистические цепочки значительно изменились, что влияет и на стоимость фрахта, и на недостаток танкеров. Это тоже может влиять на рынок. Здесь важно, чтобы был постоянный мониторинг текущей ситуации, чтобы в любой момент можно было принимать совместные решения по корректировке наших совместных действий, направленных на корректировку и балансировку рынка", - добавил Новак.
Он также добавил, что на спрос влияет и экономическая ситуация. "Мы наблюдаем, например, активный рост экономики США, при этом есть риски стагнации роста экономики в Европе - это надо учитывать. Внимательно следим за ситуацией в таких развивающихся странах, как Китай, Индия - они одни из основных потребителей энергетических ресурсов", - сказал Новак.
Джаббаров обсудил с представителями ЕБРР подготовку к проведению СОР29 в Азербайджане
Азербайджан и Межпарламентский союз договорились о проведении совместного мероприятия в рамках COP29 в 2024 году
Ряд международных организаций подрывают мирный процесс на Южном Кавказе – Байрамов
Американский корабль Сrew Dragon с космонавтом "Роскосмоса" отправится на МКС 22 февраля - NASA
Медиамагнат Байрон Аллен направил предложение о покупке Paramount за $14,3 млрд - СМИ
Швейцария в 2023г нарастила экспорт фармпродукции в Азербайджан на 27%
Управление связи Бабекского района НАР направит 1,8 млн манатов на закупку и установку телекоммуникационного сетевого оборудования
Алиев посетил Нефтчалинский район
США не хотят расширения конфликта на Ближнем Востоке, уверяет глава Пентагона
США не собираются выводить контингент из Сирии - Остин
США перебросили на Гуам группу стратегических бомбардировщиков на фоне испытания ракеты в КНДР
Переломный момент: Взгляд частного сектора на реанимацию железнодорожного транзита Азербайджана
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Оплачивайте образовательные услуги через приложение Yelo
NEQSOL Holding сотрудничает с BSIB для поддержки лиц с аутизмом
В Азербайджан в октябре пройдет ICCA Venue Business Workshop International
В Баку на следующей неделе пройдет саммит SPECA
В Азербайджан пройдет II Бакинский форум устойчивого развития
Уникальный 2023 год: карабахский узел разрублен
ИТОГИ ГОДА: Американцы покупают, европейцы копят силы, или нефть снова в моде
Как реализовать потенциал зрелых месторождений Азербайджана: смена парадигмы