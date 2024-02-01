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ТЭК 01.02.2024 20:26

Новак: допрешения по добыче ОПЕК+ могут приниматься в любой момент "в обе стороны", ситуация стабильная

Ситуация на нефтяном рынке сейчас стабильная, поэтому мониторинговый комитет ОПЕК+ не стал рекомендовать никаких изменений в политике по добыче, но продолжит мониторить текущие события - ситуацию в Красном море, развитие крупнейших экономик.

"Сегодня ситуация стабильная, при необходимости будем принимать решения, которые должны стабилизировать рынок", - прокомментировал вице-премьер РФ Александр Новак итоги заседания в интервью телеканалу "Россия 24".

"Мы будем внимательно следить за ситуацией на рынке и в случае необходимости дополнительные решения могут приниматься в любой момент: как в одну сторону, так и другую. Но главное, что сегодня министры подтвердили обязательства свои по добровольному сокращению", - добавил он.

"На сегодняшний день большое влияние на ситуацию на рынке оказывает то, что происходит на Ближнем Востоке, эта напряженность. Во-вторых - это ситуация в Красном море. Торговые отношения и транспортно-логистические цепочки значительно изменились, что влияет и на стоимость фрахта, и на недостаток танкеров. Это тоже может влиять на рынок. Здесь важно, чтобы был постоянный мониторинг текущей ситуации, чтобы в любой момент можно было принимать совместные решения по корректировке наших совместных действий, направленных на корректировку и балансировку рынка", - добавил Новак.

Он также добавил, что на спрос влияет и экономическая ситуация. "Мы наблюдаем, например, активный рост экономики США, при этом есть риски стагнации роста экономики в Европе - это надо учитывать. Внимательно следим за ситуацией в таких развивающихся странах, как Китай, Индия - они одни из основных потребителей энергетических ресурсов", - сказал Новак.

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Тэги: МИР, ОПЕК, НЕФТЕРЫНОК, ОЦЕНКА


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