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ТЭК 01.02.2024 15:57

Министры мониторингового комитета ОПЕК+ не дали рекомендаций менять текущую политику, следующая встреча 3 апреля

Министры мониторингового комитета ОПЕК+, сопредседателями которого являются Россия и Саудовская Аравия, на заседании в четверг не дали альянсу рекомендаций по изменению действующей политики по добыче нефти, сообщили "Интерфаксу" источники, знакомые с ситуацией.

В пресс-релизе ОПЕК говорится, что JMMC рассмотрел данные о добыче нефти за ноябрь и декабрь 2023 года и отметил высокую степень соответствия соглашению его участников.

"Комитет продолжит внимательно оценивать рыночные условия. Опираясь на сильную сплоченность ОПЕК и участвующих нефтедобывающих стран, не входящих в ОПЕК, комитет отметил готовность стран альянса реагировать на развитие рынка и принять дополнительные меры в любое время", - говорится в пресс-релизе.

Следующее заседание JMMC запланировано на 3 апреля 2024 года.

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Тэги: МИР, ОПЕК, КОМИТЕТ, ВСТРЕЧА


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