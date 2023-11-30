Министры ОПЕК начнут встречу в 14:00, согласия пока нет

Конференция министров ОПЕК начнется в 14:00 по бакинскому времени, однако договоренности об уровнях добычи Анголы и Нигерии пока нет, сообщили "Интерфаксу" источники, знакомые с ходом переговоров.

Ранее заседание министров ОПЕК, а также ОПЕК+ было перенесено с 25 и 26 ноября на 30 ноября, чтобы было больше времени на достижение компромисса.

Но, как сообщают источники "Интерфакса", на утро 30 ноября, договоренности пока нет. При этом участники встречи уверены, что компромисс будет достигнут, например, квоты Анголы и Нигерии могут быть пересмотрены чуть позже.

Заседание министерского комитета ОПЕК+ теперь назначено на 17.30 по Баку, а полноформатная встреча министров ОПЕК+ - на 18.30 по Баку.

На предыдущей встрече ОПЕК+ министры договорились о корректировке уровня добычи нефти с 1 января по 31 декабря 2024 года до 40,46 млн баррелей в сутки, в частности, квота Анголы была снижена до 1,28 млн б/с, Нигерии - до 1,38 млн б/с.

В то же время сообщалось, что к концу июня 2024 года все страны-участницы ОПЕК+ пройдут оценку трех независимых источников (IHS, Wood Mackenzie и Rystad Energy) для определения производственных мощностей стран, которые будут использоваться для базового уровня добычи на 2025 год. Секретариат ОПЕК будет координировать оценку, сохраняя при этом независимость трех указанных источников.

"Заявленный производственный план Анголы на 2024 год - 1,28 млн б/с - подлежит проверке тремя вышеупомянутыми источниками на следующей министерской встрече ОПЕК+, которая состоится в конце 2023 года, и, если он будет подтвержден, то сохранится", - сообщала ОПЕК.

Также предполагалось, что к концу 2023 года требуемый уровень добычи для Конго и Нигерии может быть обновлен до среднего уровня производства, который может быть достигнут в 2024 году, по оценке трех независимых источников. Отмечается, что заявленный план добычи Нигерии на 2024 год составляет 1,578 млн б/с и также требует подтверждения.

Согласно отчету ОПЕК, в октябре Ангола добывала 1,172 млн б/с, Нигерия - 1,416 млн б/с.