В Баку обнаружены 4 гранаты Ф-1, которые обезврежены пиротехниками МЧС Азербайджана

Пиротехники МЧС Азербайджана обнаружили в Ясамальском районе Баку боеприпасы, пригодные к использованию.
"В МЧС поступила информация об обнаружении в Ясамальском районе боеприпасов. Пиротехники МЧС, прибыв на место, обнаружили пригодные к использованию 4 ручные гранаты Ф-1 и 32 патрона", - отмечается в информации на сайте МЧС.
Боеприпасы были обезврежены.
"Операция завершилась в 13:59", - подчеркивает ведомство.
А.Азизов
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