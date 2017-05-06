В Баку обнаружены 4 гранаты Ф-1, которые обезврежены пиротехниками МЧС Азербайджана

Пиротехники МЧС Азербайджана обнаружили в Ясамальском районе Баку боеприпасы, пригодные к использованию.

"В МЧС поступила информация об обнаружении в Ясамальском районе боеприпасов. Пиротехники МЧС, прибыв на место, обнаружили пригодные к использованию 4 ручные гранаты Ф-1 и 32 патрона", - отмечается в информации на сайте МЧС.

Боеприпасы были обезврежены.

"Операция завершилась в 13:59", - подчеркивает ведомство.

А.Азизов