Стабильные отношения Китая и Франции способствуют миру и стабильности в глобальном масштабе - Си Цзиньпин

Стабильное развитие китайско-французских отношений имеет большое значение для поддержания мира и стабильности во всем мире, говорится в поздравительной телеграмме, направленной председателем КНР Си Цзиньпином Эмманюэлю Макрону по случаю победы последнего на президентских выборах во Франции.

"Поддержание здорового и стабильного развития китайско-французских отношений выгодно не только народам дух стран, но и способствует миру, стабильности и процветанию во всем мире", - говорится в телеграмме.

В ней подчеркивается, что "китайская сторона готова совместно с Францией прилагать усилия к тому, чтобы непрерывно продвигать отношения всестороннего стратегического партнерства на более высокий уровень".

Сообщение опубликовано на сайте МИД КНР.