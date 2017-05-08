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Дальнее зарубежье 08.05.2017 09:40

Стабильные отношения Китая и Франции способствуют миру и стабильности в глобальном масштабе - Си Цзиньпин

Стабильное развитие китайско-французских отношений имеет большое значение для поддержания мира и стабильности во всем мире, говорится в поздравительной телеграмме, направленной председателем КНР Си Цзиньпином Эмманюэлю Макрону по случаю победы последнего на президентских выборах во Франции.

"Поддержание здорового и стабильного развития китайско-французских отношений выгодно не только народам дух стран, но и способствует миру, стабильности и процветанию во всем мире", - говорится в телеграмме.

В ней подчеркивается, что "китайская сторона готова совместно с Францией прилагать усилия к тому, чтобы непрерывно продвигать отношения всестороннего стратегического партнерства на более высокий уровень".

Сообщение опубликовано на сайте МИД КНР.

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Тэги: КИТАЙ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, МАКРОН, ПОЗДРАВЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]