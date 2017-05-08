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Регион 08.05.2017 16:32

Президент Грузии раскритиковал ряд готовящихся поправок в Конституцию

Президент Грузии Георгий Маргвелашвили считает, что некоторые положения проекта новой конституции страны не отвечают развитию демократии и направлены на укрепление позиций победившей на выборах политической силы.

"Когда проект изменений в основной закон объявляет о сохранении 5% проходного барьера в парламент, недопущении создания предвыборных блоков, передаче нераспределенных голосов избирателей в пользу победившей политической партии - это означает, что оппозиционные партии в Грузии никогда не окрепнут. Для развития же демократии необходима сильная оппозиция", - заявил Г.Маргвелашвили, впервые принявший участие в публичном обсуждении проекта новой Конституции, в понедельник в Батуми.

Он обратил внимание и на изменения, которые касаются процедуры избрания президента и его полномочий.

"Выборы президента не прямым голосованием, а назначенными выборщиками фактически означает избрание своего президента правящей политической партией", - заявил Г.Маргвелашвили.

По его словам, согласно проекту изменений новый президент будет лишен всех прав, как Верховный главнокомандующий.

"Считаю весьма проблематичным в проекте изменений статус Верховного главнокомандующего. Новый президент будет называться Верховным главнокомандующим, но он не сможет принять ни одного решения. Даже в условиях объявления войны президенту поступит лишь распоряжение премьер-министра, и президент не будет иметь права объявлять или нет войну", - заявил Г.Маргвелашвили.

В свою очередь в ходе публичных дебатов в Батуми председатель парламента Ираклий Кобахидзе подчеркнул, что Грузия по новой Конституции переходит на парламентское правление, в условиях которого роль президента существенно снижается.

"Новая Конституция будет отвечать всем демократическим принципам", - отметил И.Кобахидзе.

Государственная конституционная комиссия в составе более 70 членов от политических партий, неправительственных организаций и экспертов в течении четырех месяцев подготовила проект изменений в Конституцию. Семь из восьми политических партий, входящих в конституционную комиссию, за исключением правящей партии "Грузинская мечта", отказались от участия в голосовании по подготовленному проекту, считая, что он будет способствовать "узурпации власти правящей политической силой".

Несмотря на протест оппозиционеров, большинством голосов конституционная комиссия утвердила подготовленный проект. На прошлой неделе началось его публичное рассмотрение в регионах, после чего в середине мая он будет представлен парламенту на рассмотрение.

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Тэги: ГРУЗИЯ, КОНСТИТУЦИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, РЕАКЦИЯ


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