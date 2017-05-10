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Это интересно 10.05.2017 16:14

Братья Хиндуджа оказались самыми богатыми людьми Британии по версии Sunday Times

Братьев Шри и Гопи Хиндуджа, контролирующие финансово-промышленную группу Hinduja Group, возглавили список самых богатых людей Великобритании, публикуемый газетой Sunday Times ежегодно на протяжении 28 лет и включающий 1000 наиболее обеспеченных жителей Соединенного Королевства.

Состояние братьев за год выросло на 3,2 млрд фунтов и составило 16,2 млрд фунтов стерлингов ($21 млрд), благодаря чему они поднялись в рейтинге со второго на первое место.

Второе место в списке занял глава компании Warner Music Лен Блаватник, эмигрировавший из СССР в 1978 году. Его состояние оценивается в 15,98 млрд фунтов. На третьем месте оказались прошлогодние победители, братья Саймон и Дэвид Рубены (14 млрд фунтов).

По данным Sunday Times, за последний год совокупное состояние самых богатых людей Британии выросло на 14%, несмотря на Brexit и другие неблагоприятные факторы, достигнув 658 млрд фунтов. Число миллиардеров в рейтинге выросло на 14 человек и теперь составляет 134.

Алишер Усманов в списке поднялся с 10-й на 5-ю позицию, объем его активов газета оценивает в 11,8 млрд фунтов. Владелец футбольного клуба "Челси" Роман Абрамович занял 13-ю строчку списка с состоянием 8 млрд фунтов.

Отмечается, что среди 10 самых состоятельных людей в Великобритании только один уроженец страны - герцог Вестминстер Хью Ричард Луи Гросвенор, самый молодой британский миллиардер (26 лет), состояние которого оценивается в 9,52 млрд фунтов. Основу его состояния составляет наследственная недвижимость.

Минимальная сумма активов участников списка в этом году составила 110 млн фунтов (в 2016 году - 103 млн фунтов). Именно в такую сумму Sunday Times оценила состояние звездного нападающего "Манчестер Юнайтед" Златана Ибрагимовича, который попал в список впервые. Другим дебютантом списка стала певица Адель, заработавшая за год 40 млн фунтов и теперь обладающая активами на 125 млн фунтов.

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, МИЛЛИАРДЕРЫ, РЕЙТИНГ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]