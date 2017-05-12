Молодежь исламских стран подвела итоги Саммита лидеров в Баку

Трехдневный Саммит молодых лидеров международной модели Организации Исламского Сотрудничества (ОИС) под девизом «Солидарность в Действии» завершил свою работу в Баку.

В работе саммита, проходившего 10-12 мая, приняли участие около 100 молодых лидеров из 70 университетов стран-членов ОИС, руководители международных организаций, известные научные деятели, а также высокопоставленные представители ООН и ОИС.

Участники мероприятия обсудили проблемы экономической интеграции в мусульманских странах, тенденции исламофобии, а также пути эффективной борьбы с радикализмом и вопросы защиты прав человека в конфликтных зонах.

Министр молодежи и спорта Азербайджана Азад Рагимов, выступая на саммите, отметил, что руководство страны, в частности президент Ильхам Алиев придает особую значимость сотрудничеству с ОИС, направленному на интеллектуальное развитие мусульманской молодежи, как на национальном, так и международном уровне.

Министр также проинформировал участников мероприятия о проведенных национальных этапах программы «ОИС Модель-Азербайджан» в сотрудничестве с Молодежным Форумом (МФ) ОИС. По его словам, за последние годы в этих программах приняли участие около 1 тыс. студентов.

Кроме того, участникам мероприятия было зачитано обращение генерального секретаря ОИС Юсуфа бин Ахмада Аль-Усаймина. Генсек организации отметил, что проведение этого Саммита молодых лидеров в Баку накануне Исламиады, свидетельствует об особой значимости, придаваемой руководством Азербайджана, как физическому, так и интеллектуальному развитию молодежи в ареале ОИС.

Ю.Аль-Усаймин также подчеркнул важность принятого в 2016 году на конференции глав МИД стран ОИС решения о передаче функции Секретариата по осуществлению межправительственной молодежной политики МФ ОИС, созданному по инициативе президента Азербайджана. По мнению генсека ОИС, это будет играть важную роль в реализации эффективного сотрудничества в молодежной сфере среди мусульманских стран, а также даст толчок развитию здорового молодого поколения с широким кругозором.

Председатель Молодежного форума ОИС Эльшад Искендеров, в свою очередь, в своей речи отметил, что благодаря симуляционным играм Модели ОИС, проведенным в более 70 университетах мира, где приняли участие десятки тысяч молодых лидеров и будущих дипломатов, программа фактически превратилась в современное интеллектуальное движение.

«Накануне Бакинского саммита представители этого движения в качестве международной общественной поддержки инициативе президента Ильхама Алиева об объявлении 2017-го года - Годом Исламского Солидарности, выступили с предложением об учреждении Дня Молодежи Исламского Мира, начиная с 2017 года» - отметил Э.Искендеров.

По его словам, данное предложение принято Правлением МФ ОИС и принято решение об объявлении 3 сентября Днем Молодежи стран ОИС. Данное предложение будет рассмотрено на заседании Постоянного совета министров молодежи стран ОИС, которое состоится 12 мая в Баку.

На проведенных сессиях в рамках саммита участники приняли резолюции относительно приданию Ходжалинскому геноциду политико-правовой оценки на глобальном уровне, защиты прав человека - жертв конфликта Рохинья.

Кроме того, международная кампания «Справедливость Ходжалам», инициированная вице-президентом Фонда Гейдара Алиева Лейлой Алиевой, была оценена как образцовая инициатива пропаганды гуманитарных проблем в аспекте межцивилизационного диалога.

В заключительной части саммита, по решению международного жюри команды из молодых лидеров, представляющие Индонезию (1-ое место), Палестину (2-ое место) и Камерун (3-е место) были объявлены победителями молодежного саммита.

Команда, представляющая Азербайджан была награждена особым призом.

В Бакинской Декларации, принятой по итогам саммита, отмечены пути развития стран-членов ОИС, разрешения текущих конфликтов, действия мусульманских стран современным вызовам, механизмы сотрудничества среди молодежи по устранению радикализма и экстремизма, а также выражена уверенность в солидарности среди мусульманских стран в этом направлении.

Наряду с этим, в документе отмечается, что проведение Азербайджаном IV Исламских Игр Солидарности, которые стартуют 12 мая в Баку и Саммита молодых лидеров стран является важным шагом со стороны руководства в деле достижения реальной солидарности среди мусульманских стран.

В саммите приняли участие представители молодежи из 35 стран-членов ОИС.

Ф.Исазаде