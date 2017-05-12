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Финансы 12.05.2017 18:15

Средневзвешенный инвестпортфель Госнефтефонда Азербайджана на 2017г превысит 51 млрд манатов

Средний размер инвестиционного портфеля Государственного нефтяного фонда Азербайджана (ГНФАР) на 2017 год составит 51,24 млрд манатов, отмечается в документах утвержденных президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Средний размер инвестиционного портфеля ГНФАР на 2016 год был утвержден на уровне 51,3 млрд манатов.

В соответствии с Программой использования средств Госнефтефонда на 2017 год основной целью инвестиционной политики фонда в текущем году является получение максимальной доходности в условиях низкого риска капитальных потерь.

Согласно программе, инвестиционный портфель на 50% будет сформирован из активов фонда в долларах США, 35% - в евро, 5% - фунтах стерлингах, 10% - прочих валютах.

По условиям, максимум 60% инвестиционного портфеля фонда должно быть в течение 2017 года размещено в долговые обязательства и инструменты денежного рынка, максимум 25% - в портфельные акции, до 10% - в недвижимость, до 5% - в золото.

Для обеспечения ликвидности Госнефтефонда, своевременного исполнения предусмотренных расходов, фонд должен постоянно держать в высоколиквидных краткосрочных денежных инструментах сумму эквивалентную не менее $100 млн.

Согласно программе, объем средств фонда, находящихся в управлении со стороны иностранных компаний, не может превышать 60% инвестиционного портфеля ГНФАР. При этом, на одну управляющую компанию может приходиться не более 5% инвестиционного портфеля. Объем активов ГНФАР, находящихся в управлении со стороны Всемирного банка, не может превышать $500 млн.

В Нефтяном фонде Азербайджана, созданном в декабре 1999 года, аккумулируются доходы от реализации нефтяных контрактов, в частности от реализации прибыльной нефти государства, транзитные тарифы за транспортировку нефти и газа по территории страны, от аренды госимущества и т.д.

А.Азизов

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Тэги: ГНФАР, ИНВЕСТПОРТФЕЛЬ, РАЗМЕР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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