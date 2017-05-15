Агентство Fitch понизило долгосрочный РДЭ в иностранной валюте МБА до «CCC», поместило его на пересмотр

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings в понедельник понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) в иностранной валюте Международного банка Азербайджана (МБА) до «CCC» с «BB» и поместило его в список на пересмотр (RWE), отмечается в сообщении агентства.

Кроме того, Fitch понизило краткосрочный РДЭ в иностранной валюте МБА до «C» с «B», также поместив его в список RWE. Агентство сохранило рейтинг устойчивости банка на уровне «f», а также понизило рейтинг поддержки банка до «5» с «3», при этом поместив его в список на пересмотр в сторону повышения (RWP).

«Снижение РДЭ МБА обусловлено заявлением банка от 11 мая 2017 года, касающимся мер по стабилизации его финансового положения. МБА проведет реструктуризацию долга путем обмена валютных неденежных обязательств на прямой суверенный долг Азербайджана. МБА приостановил обслуживание этих обязательств до подачи предложения о реструктуризации долга, которая запланирована на 23 мая 2017 года», - отмечается в сообщении.

Снижение рейтингов МБА отражает мнение Fitch о том, что дефолт является реальной возможностью как потому, что реструктуризация старших обязательств может представлять собой обмен безнадежными долгами (по критериям Fitch), так и потому, что ожидается значительное продление моратория на обслуживание обязательств до завершения реструктуризации долга.

«Помещение рейтингов МБА в список RWE отражает возможности для повышения или понижения рейтингов в зависимости от условий реструктуризации. Рейтинги могут быть понижены, в конечном счете, до уровня ограниченного дефолта, в случае обмена безнадежными долгами или другой формы дефолта по старшим обязательствам. Однако рейтинги могут быть повышены, если МБА удастся избежать обмена безнадежными долгами или других форм дефолтов по своим старшим обязательствам, а жизнеспособность банка восстановится в результате реструктуризации», - говорится в сообщении.

Fitch напоминает, что облигации, подлежащие реструктуризации, составляют $3,3 млрд, что равно половине обязательств банка.

«Из них около $1 млрд приходятся на Государственный нефтяной фонд Азербайджана еврооблигации на сумму $500 млн с погашением в июне 2019 года и другие обязательства», - отмечается в сообщении.

Агентство отмечает, что финансовый профиль МБА остается очень слабым из-за отрицательного собственного капитала, большой короткой открытой валютной позиции, что подвергает банк существенным валютным рискам и приводит к проблемам с ликвидностью.

МБА 11 мая объявил о том, что приостанавливает выплаты по внешнему долгу и предложит инвесторам обменять часть своих долгов на суверенные облигации Азербайджана. Часть внешних обязательств МБА будет обменена на суверенные облигации Азербайджана.

Как сообщалось ранее, очередной этап оздоровления МБА предусматривает проведение добровольной реструктуризации внешних обязательств банка.

«В рамках добровольной реструктуризации планируется передать правительству Азербайджана обязательства в инвалюте, привлеченные от международных финансовых институтов. В связи с этим, до завершения процесса передачи данных долгов банка правительству приостанавливается процесс выплаты обязательств в инвалюте перед иностранными кредиторами (за исключением выплат процентов по сделкам торгового финансирования)», - говорилось в сообщении банка.

МБА отметил, что план добровольной реструктуризации обязательств согласован с Палатой надзора за финансовыми рынками Азербайджана. При этом власти Азербайджана планируют провести собрание с иностранными кредиторами и рассчитывают, как минимум с 2/3 из них договориться о реструктуризации.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал 15 июля 2015 года указ о мерах по восстановлению финансовой позиции МБА для подготовки банка к приватизации. С этой целью проблемные активы банка были переданы ЗАО «Аграркредит».

По оценкам Международного валютного фонда конечной целью мероприятий по оздоровлению МБА является приватизация банка в течение пяти лет. В свою очередь, Р.Асланлы ранее заявлял, что МБА в I-ом полугодии 2017 года будет готов к приватизации.

МБА создан в 1992 году и является крупнейшим банком Азербайджана. Доля Минфина Азербайджана в капитале банка составляет 76,73%.

А.Ахундов