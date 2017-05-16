Азербайджан на Исламиаде: 68 медалей за 3 дня

Азербайджанские спортсмены завоевали за три дня IV Игр исламской солидарности "Baku-2017" в целом 68 медалей.
В активе азербайджанских спортсменов 33 золотые медали, 23 серебряных и 12 бронзовых.
В понедельник азербайджанские спортсмены завоевали 18 медалей, из которых 9 – золотые, 6 – серебряные и 3 – бронзовые.
В общекомандном медальном зачете Азербайджан после трех дней занимает второе место.
На первом месте сборная Турции, в активе которой 92 медали, на третьем – Узбекистан с 30 медалью.
В целом, за первые три дня игр медали выиграли спортсмены из 24 стран.
IV Игры исламской солидарности стартовали в столице Азербайджана 12 мая и продлятся до 22 мая. Состязания проходят на 16 спортивных объектах по 21 виду спорта - 18 олимпийским и 3 неолимпийским. На IV Играх исламской солидарности разыгрываются 269 комплекта медалей.
Ф.Исазаде
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