Азербайджан на Исламиаде: 68 медалей за 3 дня

Азербайджанские спортсмены завоевали за три дня IV Игр исламской солидарности "Baku-2017" в целом 68 медалей.

В активе азербайджанских спортсменов 33 золотые медали, 23 серебряных и 12 бронзовых.

В понедельник азербайджанские спортсмены завоевали 18 медалей, из которых 9 – золотые, 6 – серебряные и 3 – бронзовые.

В общекомандном медальном зачете Азербайджан после трех дней занимает второе место.

На первом месте сборная Турции, в активе которой 92 медали, на третьем – Узбекистан с 30 медалью.

В целом, за первые три дня игр медали выиграли спортсмены из 24 стран.

IV Игры исламской солидарности стартовали в столице Азербайджана 12 мая и продлятся до 22 мая. Состязания проходят на 16 спортивных объектах по 21 виду спорта - 18 олимпийским и 3 неолимпийским. На IV Играх исламской солидарности разыгрываются 269 комплекта медалей.

Ф.Исазаде