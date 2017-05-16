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Спорт 16.05.2017 08:55

Азербайджан на Исламиаде: 68 медалей за 3 дня

Азербайджанские спортсмены завоевали за три дня IV Игр исламской солидарности "Baku-2017" в целом 68 медалей.

В активе азербайджанских спортсменов 33 золотые медали, 23 серебряных и 12 бронзовых.

В понедельник азербайджанские спортсмены завоевали 18 медалей, из которых 9 – золотые, 6 – серебряные и 3 – бронзовые.

В общекомандном медальном зачете Азербайджан после трех дней занимает второе место.

На первом месте сборная Турции, в активе которой 92 медали, на третьем – Узбекистан с 30 медалью.

В целом, за первые три дня игр медали выиграли спортсмены из 24 стран.

IV Игры исламской солидарности стартовали в столице Азербайджана 12 мая и продлятся до 22 мая. Состязания проходят на 16 спортивных объектах по 21 виду спорта - 18 олимпийским и 3 неолимпийским. На IV Играх исламской солидарности разыгрываются 269 комплекта медалей.

Ф.Исазаде

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ИСЛАМИАДА, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]