Азербайджан в I квартале увеличил экспорт газа на 2%

Азербайджан в I-ом квартале 2017 года экспортировал 2 млрд 357,2 млн кубометров природного газа, что на 2% выше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в правительстве.
"Общая стоимость газа, экспортированного за отчетный период из Азербайджана, составила $293 млн 875,7 тыс. (спад на 33,4%)", - отметили в правительстве.
Экспорт газа, оформленный по упрощенным таможенным декларациям, за отчетный период составил 1 млрд 619,6 млн кубометров на сумму $266 млн 349,1 тыс.
В 2016 году Азербайджан экспортировал 8 млрд 49,1 млн кубометров природного газа на $1 млрд 142 млн 66,5 тыс.
Азербайджанский газ в настоящее время экспортируется как непосредственно Госнефтекомпанией Азербайджана (SOCAR) в Иран и Грузию, так и консорциумом Шах-Дениз по газопроводу Баку-Тбилиси-Эрзерум в Грузию и Турцию.
Н.Аббасова
Начальник Генштаба ВС Азербайджана принял участие в заседании НАТО
Япония приложит усилия для установления военных связей с Азербайджаном
Суд в Азербайджане вынес решение о принудительном приводе на заседание правозащитника Лейлы Юнус и ее супруга
Шахдаг - в топ-3 курортов СНГ для активного отдыха летом
В Азербайджане в январе-марте зарегистрировало более 13,3 тыс. браков и более 3,6 тыс. разводов
Nestle проиграла судебный спор в Великобритании о форме шоколада KitKat
Госкомитет по градостроительству и архитектуре определился с разработчиками генпланов Товуза и Губы
Лянкяран входит в топ-5 городов СНГ, популярных у российских туристов летом 2017 года
Президент Алиев распорядился выделить ИВ Сумгайыта 4 млн манатов на капремонт автодорог города
Глава Европарламента и председательствующая в ЕС Мальта подписали закон о безвизовом режиме для украинцев
Американский конгрессмен огласил инициативу о начале процедуры импичмента в отношении Трампа
ЕС выделит 10 млн евро сирийским школам в районах, контролируемых оппозицией
Эмин Агаларов: «На «Жару-2017» в Баку прилетят более 500 артистов»
В БУДУЩЕМ В БАКУ ВОЗМОЖНО СТРОИТЕЛЬСТВО СПЕЦИАЛЬНОЙ ТРАССЫ ДЛЯ F-1
Таллинн готов стать для Баку мостом для выхода на Скандинавию – министр Корб
В Баку прошел открытый урок, посвященный 125-летию Константина Паустовского
Nar увеличивает охват и качество сети на освобожденных от оккупации территориях
Компания Bakcell продолжает поддерживать детей, нуждающихся в особой заботе
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»