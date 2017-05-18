Страны Латинской Америки заинтересованы в сборке у себя различных типов российского вооружения и военной техники - ФСВТС

Москва готова создавать совместно со странами Латинской Америки оружие и военную и специальную технику, заявляют в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству России (ФСВТС).

"В ходе переговоров данный вопрос периодически поднимается. Наши латиноамериканские партнеры высоко оценивают качество и надежность российского вооружения. Проекты есть, и они активно обсуждаются. Раскрывать их перед широкой публикой пока рано", - сообщил журналистам заместитель директора ФСВТС России Анатолий Пунчук.

По его словам, РФ обсуждает с некоторыми странами региона лицензионную сборку отдельных видов продукции военного назначения. "Наши партнеры заинтересованы в сборке на мощностях своих предприятий различных типов российского вооружения и военной техники. После реализации этого этапа сотрудничества можно говорить и о совместном производстве", - сказал замглавы службы.

В Перу в четверг открывается 6-я международная выставка оборонных технологий СИТДЕФ-2017 (18-21 мая). Российскую делегацию возглавляет А.Пунчук.