Песков: В ближайших планах Путина нет визитов в Латинскую Америку

Москва намерена поддерживать конструктивные отношения со странами Латинской Америки, в том числе и Аргентиной, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы, безусловно, намерены и дальше развивать отношения со многими странами этого континента (Латинской Америки). Со многими странами у нас есть общие интересы по участию в интеграционных процессах, в том числе и с Аргентиной", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, изменятся ли отношения Москвы и Буэнос-Айреса в связи с заявлением нового руководителя страны о поддержке Украины.
"Мы знаем, что звучали противоречивые заявления из Буэнос-Айреса до выборов, сейчас они корректируются. Мы допускаем, что Аргентина может развивать свои отношения с третьими странами - это суверенная страна, это ее суверенное право до тех пор, пока это не вредит нашим интересам", - отметил представитель Кремля.
По его словам, Москва "намерена концентрироваться на общих планах с Аргентиной". "Поэтому мы заинтересованы в том, чтобы развивать наши двусторонние отношения", - добавил Песков.
На вопрос, не планирует ли президент России в ближайшее время поездки в Латинскую Америку, его пресс-секретарь ответил: "Нет, в ближайших планах у президента нет визитов в Латинскую Америку".
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