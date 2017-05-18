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18.05.2017 11:41

ПРЕСС-РЕЛИЗ

28 Мая в День Республики, который будет отмечаться в этот день в Азербайджане, на сцене русского драматичекского театра им. С.Вургуна будет показан спектакль «Али и Нино» по всемирно известному роману Курбана Саида.

Режиссёр - постановщик Ильгар Сафат

Художник-постановщик – Мустафа Мустафаев.
Постановка танцев заслуженной артистки Азербайджана Нигяр Рзаевой.

В роли Али - Мурад Мамедов
В роли Нино – Хаджар Агаева.

В роли отца Нино – князя Кипиани - Ягуб Зейналов, в роли потомственного аристократа Сафар хана Ширваншира (отец Али) – Максуд Мамедов. В постановке также заняты - народный артист Юрий Балиев (князь Дидиани), заслуженные артисты Фирдовси Атакишиев (брат Сафар хана - Асад-ас-Салтане Ширваншир), Эльмира Асланова (княгиня Орбелиани), Елена Спицына (княгиня Кипиани, мать Нино), актеры Ибрагим Чингиз (Ильяс бек, друг Али), Рустам Керимов (Мухамед Гейдар, друг Али), Заур Терегулов (Сеид Мустафа, друг Али), Ярослав Трифонов (Гочу, родственник Али) и многие другие артисты театра.

Предлагаем вашему вниманию видеофрагменты из спектакля:
https://www.youtube.com/watch?v=-TdgwUvN4vs

Билеты продаются в кассе театра и централизованных кассах города

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]