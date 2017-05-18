Президент Молдавии возражает против проведения в Кишиневе марша сексуальных меньшинств

Президент Молдавии Игорь Додон высказался против проведения в Кишиневе марша сексуальных меньшинств.

"Выражаю свою категорическую позицию против проведения марша ЛГБТ. Проинформировал чрезвычайного и полномочного посла США в Молдове Джеймса Петтита, что это не только моя личная позиция, но и позиция подавляющего большинства граждан Молдовы. Очень чётко подчеркнул, что подобные действия противоречат нашим традиционным ценностям, православной вере и морали. Они не могут быть и не будут приняты ни лично мной, ни всем обществом", - написал И.Додон на своей странице в Facebook.

Он сообщил, что решил организовать ряд мероприятий по поддержке и продвижению традиционных семейных ценностей, которые начнутся в воскресенье в 11:00 на площади Великого Национального Собрания в центре Кишинева.

"В ходе беседы мы также обсудили вопросы, связанные с изменениями Избирательного кодекса, реформой правительства, референдумом по отставке мэра Кишинева и прогрессом в приднестровском урегулировании", - отметил И.Додон.

На этой неделе в Молдавии проходят мероприятия в рамках XVI фестиваля ЛГБТ-сообщества "Молдова Прайд-2017". На церемонии открытия фестиваля 16 мая присутствовал и посол США Дж.Петтит. Свое присутствие на открытии фестиваля посол объяснил высокой значимостью прав человека и необходимостью защиты тех или иных меньшинств, проживающих в обществе.

В церемонии открытия фестиваля приняли участие и представители посольств Швеции и Нидерландов.