Президент Молдавии заявил, что инициатива либералов по его отстранению от должности не может иметь никаких последствий

Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что инициатива лидером Либеральной партии Михаем Гимпу по его отстранению от должности не будет иметь какого-либо юридического эффекта.
"Меня удивляет, что Михай Гимпу, получивший диплом юриста, не знает, что запущенная процедура не будет иметь какого-либо юридического эффекта. Как можно начать собирать подписи, если эта процедура не будет иметь юридического эффекта?" - сказал И.Додон в пятницу журналистам.
По мнению И.Додона, данная инициатива имеет целью повышение популярности Либеральной партии, но "поднять свой политический рейтинг либералам уже ничто не поможет".
Накануне Либеральная партия Молдавии инициировала сбор подписей для проведения референдума по импичменту И.Додона.
Согласно Конституции Молдавии (ст. 89), предложение об отстранении президента от должности может быть выдвинуто не менее, чем одной третью депутатов, а решение о приостановлении исполнения обязанностей президентом принимается двумя третями голосов депутатов. В случае, если парламент принимает такое решение, в 30-дневный срок назначается референдум по отстранению президента от должности. Никакой другой процедуры импичмента президента, в том числе, путем сбора подписей граждан для проведения референдума, законодательством не предусмотрено.
Глава МИД ОАЭ совершит 21-22 мая официальный визит в Азербайджан
Шпионская сеть в рядах Минобороны Азербайджана пустила корни еще с конца 1980-х годов – глава Службы госбезопасности
ЗРК «ОСА» ВС Армении был уничтожен в качестве легитимной военной цели – МИД Азербайджана
Объем операций на рынке ценных бумаг Азербайджана в январе-апреле 2017г вырос на 36%
Президент Алиев выделил 4,5 млн манатов на улучшение материально-технической базы шелководства
Гражданин России пытался незаконно ввезти в Азербайджан около $34 тыс. и 123 тыс. рублей
Instagram назвали самой вредной для психического здоровья соцсетью
В ДТП на дорогах Азербайджана за минувшие сутки погибли 2 человека - МВД
Госкомитет по градостроительству и архитектуре определился с разработчиками генпланов Товуза и Губы
Лянкяран входит в топ-5 городов СНГ, популярных у российских туристов летом 2017 года
Президент Алиев распорядился выделить ИВ Сумгайыта 4 млн манатов на капремонт автодорог города
Эмин Агаларов: «На «Жару-2017» в Баку прилетят более 500 артистов»
В БУДУЩЕМ В БАКУ ВОЗМОЖНО СТРОИТЕЛЬСТВО СПЕЦИАЛЬНОЙ ТРАССЫ ДЛЯ F-1
Таллинн готов стать для Баку мостом для выхода на Скандинавию – министр Корб
Nar организовал тренинг для студентов, посвященный мобильной связи
Национальный музей искусств Азербайджана свято хранит русскую гравюру
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»