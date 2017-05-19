Президент Молдавии заявил, что инициатива либералов по его отстранению от должности не может иметь никаких последствий

Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что инициатива лидером Либеральной партии Михаем Гимпу по его отстранению от должности не будет иметь какого-либо юридического эффекта.

"Меня удивляет, что Михай Гимпу, получивший диплом юриста, не знает, что запущенная процедура не будет иметь какого-либо юридического эффекта. Как можно начать собирать подписи, если эта процедура не будет иметь юридического эффекта?" - сказал И.Додон в пятницу журналистам.

По мнению И.Додона, данная инициатива имеет целью повышение популярности Либеральной партии, но "поднять свой политический рейтинг либералам уже ничто не поможет".

Накануне Либеральная партия Молдавии инициировала сбор подписей для проведения референдума по импичменту И.Додона.

Согласно Конституции Молдавии (ст. 89), предложение об отстранении президента от должности может быть выдвинуто не менее, чем одной третью депутатов, а решение о приостановлении исполнения обязанностей президентом принимается двумя третями голосов депутатов. В случае, если парламент принимает такое решение, в 30-дневный срок назначается референдум по отстранению президента от должности. Никакой другой процедуры импичмента президента, в том числе, путем сбора подписей граждан для проведения референдума, законодательством не предусмотрено.